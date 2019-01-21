Почему болят суставы

Помимо простуд одной из самых распространенных проблем со здоровьем зимой является боль в суставах. WomanHit.ru выяснил, почему они болят и что с этим делать

Больные суставы — болезнь не только пожилых. Специалисты уверяют, что все чаще и чаще с этими проблемами сталкиваются молодые люди. Тянущая, ноющая боль в суставах может быть спровоцирована переохлаждением. В особой зоне риска — колени, так как многие дамы круглый год отдают предпочтение красивой одежде, забывая про ее защитные функции. Тем, кто любит носить юбки выше колена и шорты, зимой лучше пересмотреть приоритеты. Не нужно зимой носить обувь на каблуках, которые создают дополнительную нагрузку на суставы и повышают риск падения. Учитывая, что гололедица и слякоть довольно часто сменяют друг друга, риск поскользнуться и так достаточно высок. Особенно осторожными нужно быть пожилым людям, не привыкшим к спортивным нагрузкам, имеющим лишний вес, — у таких при падении риск получить травму особенно высок.

Ренат Ахмеров, д. м. н., хирург:

— Большинство людей при болях в суставах начинают пить обезболивающие таблетки. Это неверная тактика. Анальгетики снижают болевые ощущения, но не лечат суставы. Между тем современная медицина дает возможность вылечить суставы, устранить причину болей. В первую очередь нужны физические упражнения. В идеале физическую подготовку нужно начинать до наступления межсезонья и зимы. Готовьте суставы летом! Если вы по каким-то причинам не смогли это сделать — двигайтесь сейчас. Каждый день с утра выполняйте упражнения для суставов — это круговые движения, имитирующие езду на велосипеде. Проработать нужно все суставы. Не залеживайтесь, ходите.

Используйте согревающие мази. Полезно таким образом прогревать суставы на ночь. В рационе должны преобладать полезные для суставов продукты — холодец. Там содержатся хондроитин сульфат и другие «строительные материалы» для суставного хряща. Многочисленные таблетки и добавки с глюкозамином и хондроитином вполне можно заменить холодцом и другими мясными продуктами, в которых содержатся хрящевые ткани. Людям, страдающим от болей в суставах, желательно не увлекаться алкоголем, ограничить употребление кофе.

Не нужно мириться с болью. Это сигнал организма о помощи, означающий, что суставы уже повреждены и, возможно, разрушается суставный хрящ. Сегодня есть метод, который может не только обезболить, но и стимулировать заживление и восстановление тканей суставного аппарата. Речь идет о лечении суставов собственной плазмой крови. Кто-то называет это метод плазмолифтингом, кто-то — PRP-терапией. Спросите о нем своего лечащего врача. Собственная плазма крови обладает анестезирующими свойствами, быстро снимает болевой синдром, воспаление. Но самое главное — плазма стимулирует регенерацию тканей суставов. Такое лечение уже помогло многим людям избежать операции.