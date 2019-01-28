Что не так с людьми, которые не выговаривают звук «р»

Картавость (ее называют также ротацизмом или дислалией) — это неправильное произношение звука «р». Чаще всего картавость встречается у детей, но иногда и у взрослых. Откуда же она берется?

Что такое картавость?

Порой картавостью называют и неправильное произношение нескольких звуков из одной или разных групп. Например, свистящих и шипящих, заднеязычных, замену звонких согласных мягкими, а мягких — твердыми. Но чаще все-таки говорят о неправильном произношении буквы «р».

В норме при произношении буквы «р» язык должен подниматься к верхнему небу, в район передних зубов, и производить вибрацию, образующую соответствующий звук. В случае картавости этот процесс нарушается. Причины могут быть следующие.

Неправильная артикуляция

Это связано с неправильным положением губ или языка в процессе произнесения звука «р». Например, это может происходить в результате неправильной вибрации маленького язычка неба, смещения языка или губ, неправильного взаимодействия языка и мягкого неба при построении звука.

Физиологические причины

К ним относятся, в частности, нарушения функции слухового аппарата. Причиной этого могут быть врожденная патология или воспалительный процесс, приводящие к снижению слуха. Ребенок просто не слышит, как нужно правильно выговаривать «р».

Также это могут быть различные травмы языка; неправильный прикус; отсутствие одного из передних зубов в верхней или нижней челюсти; врожденные особенности строения языка, десен, зубов. Довольно часто причиной картавости становятся патологии речевого аппарата, такие, как слишком короткая уздечка языка.

Отдельные нарушения могут формироваться в процессе внутриутробного развития; другие могут быть приобретены в течение жизни.

Генетическая предрасположенность

Патология может передаваться по наследству. Например, наследственным признаком могут являться редкие зубы, выдвинутая вперед нижняя челюсть. Также, если отец или мать картавят, то и ребенок с большой долей вероятности тоже будет неправильно произносить «р».

Педагогическая запущенность

Большинство детей сначала говорят неправильно, но по мере взросления их речь становится все более четкой. При этом очень многое зависит от окружающих их взрослых. Если родители не стараются исправлять дефекты речи своих отпрысков, не показывают, как нужно правильно произносить те или иные звуки, то изъян картавости может сохраниться на всю жизнь.

Двуязычие

Если в семье разговаривают на разных языках или в семье говорят на одном языке, а в детском саду или школе — на другом, то ребенок непроизвольно начинает их смешивать, что ведет к неправильному произношению.

Вред картавости и как это исправить

На первый взгляд, вроде бы ничего страшного в картавости нет. Но между тем она может доставить человеку много неприятностей. В детстве над картавым ребенком могут смеяться, передразнивать. Речь картавого человека трудно понять. Ему практически заказан путь в профессии, где важно правильно говорить — например, учителя, диктора, чиновника, политика.

У картавых людей часто возникают психологические комплексы. Они смущаются из-за своего дефекта речи, могут заикаться и краснеть, особенно в разговоре с незнакомым собеседником, в публичной ситуации. Это ведет к различным социальным сложностям.

Лучше всего начать борьбу с картавостью еще в детстве. Прежде всего нужно определить причину, обследовав ребенка у стоматолога, ЛОРа и логопеда. Если нет физиологических и органических нарушений, то обычно помогает комплекс логопедических упражнений, которые учат правильно выговаривать букву «р» и другие звуки. Если имеются нарушения слухового или речевого аппарата, то могут потребоваться медикаментозная терапия или даже оперативное вмешательство. Стоматолог исправит прикус, а при необходимости прооперирует уздечку. Это сделает речь более четкой и правильной.

Взрослым людям тоже можно помочь. Но опять же — необходимо сначала выявить причину картавости. Кстати, существуют специальные упражнения, которые помогают исправлять картавость в домашних условиях.