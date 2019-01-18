Что вызывает мужское бесплодие

Врач-андролог Любовь Мумладзе рассказала «АиФ-Казань» о том, почему мужчинам противопоказана баня, к чему приводят повышенные сексуальные запросы женщин и отчего растёт число бесплодных мужчин.

Без комплексов

Венера Вольская, «АиФ-Казань»: Любовь Саввовна, вы были первым врачом-андрологом в ТАССР — начали работать в РКБ в 1986 году. Каково вообще женщине быть «мужским» доктором?

Любовь Мумладзе: Замечательно! Как говорил обучавший меня профессор, я не имею проблем и комплексов, которые есть в мужской голове. В 1980-х перед кабинетом в РКБ выстраивались очереди — по 50 человек за день приходили. Пациенты мне доверяют, с некоторыми семьями мы десятилетиями дружим. А сейчас вопросы мужского здоровья отдали урологам, андрологической службы, кроме детской, в Татарстане нет.

— А она нужна?

— Очень, потому что андрология — более широкая специальность, находится на стыке урологии, эндокринологии, психотерапии, невропатологии, сексологии.

— Диспансеризация в столице России выявила хронический простатит (воспаление предстательной железы) у каждого пятого обследованного. А в Казани какова статистика?

— Думаю, даже у 8 из 10 можно его обнаружить. Это распространённая болезнь, и объясняется это особой уязвимостью железы. Если говорить о внутренних причинах простатита, он вызван нелеченными очагами воспаления в организме. Например, током крови заносится инфекция от органов дыхания, кариозных зубов и другого. Кроме того, рядом с предстательной железой находится кишечник, и проблемы кишечника (геморрой, полипы) часто становятся проблемами предстательной железы.

— Есть ли внешние причины?

— Это получение инфекции от больных половых парт­нёров. Необязательно хламидиоз или что-то подобное. Можно получить, например, золотистый стафилококк. Факторы риска — беспорядочные связи, неиспользование барьерных средств защиты. А ведь есть такое понятие, как сексуальная гигиена. По ней, если двое встречаются для интимных отношений, они должны быть уверены, что оба здоровы. Попросить справку об отсутствии инфекций — нормально. И, кстати, мужчины относятся к этому с пониманием.

— Хронический простатит влияет на репродуктивную функцию?

— Да, так как секрет железы обеспечивает качество спермы. При воспалении простаты оно ухудшается.

Лечиться «по Интернету»

— Почему же мужчины не торопятся лечиться?

— Многие, «погуглив», занимаются самолечением и загоняют инфекцию внутрь. Болезнь теряет свои типичные проявления, затрудняется диагностика. Приходят, когда уже потеряно время. Но ведь при раке никто не возлагает надежды на самолечение! Кстати, длительно нелеченный простатит может закончиться онкологией.

— Некоторые не идут к врачам, потому что боятся расходов — медуслуги не дешёвые.

— Да, почти в каждой семье есть ипотека и другие кредиты. Но нужно же расставлять приоритеты. Разве лучше потом лечить импотенцию и бесплодие? Кстати, я видела женщин, которые тянули мужа из кабинета врача на выход. Мол, не до здоровья, ты сапоги обещал.

— В России в 2017 году было зафиксировано 104 тысячи новых пациентов с ВИЧ, в Татарстане в прошлом году обнаружили больше тысячи новых случаев. Но ведь чем весомее процент заражённых, тем выше риск для каждого…

— И это печально. Мы же не в Африке живём, а темпы распространения… Явная недостаточность мер профилактики. Мало объясняют, что делать до контакта, во время, а также после него, если он был незащищённый. Вообще защищённый половой акт — это не только использование презерватива, но и дополнительно химические средства защиты — вагинальный крем, свечи.

— Много лет назад с представителями общественного фонда мы раздавали презервативы секс-работницам на трассе. Цель акции — снижение вероятности передачи ВИЧ. Но женщины не торопились принимать от нас средства предохранения — мол, мужчины не хотят их использовать.

— Нежелание использовать презерватив нередко связано с эректильной дисфункцией. Мол, с «резинкой» не получится. Между тем к нему нужно просто привыкнуть. Адаптация проходит быстро, если использовать средство защиты каждый раз. Тут нужна не только мужская ответственность, но и женское понимание.

Кому баня противопоказана?

— Почему мужское бесплодие встречается всё чаще?

— Причин много. Кроме упомянутых хронического простатита и инфекций, это сидячий образ жизни, неполноценное питание, гаджеты в карманах брюк с их электромагнитным облучением.

Зачем мужчины ходят в горячую баню, если планируют появление детей? Ведь азбучная истина — для нормальной спермы нужны пониженные температуры. Не зря же половые железы природой вынесены из полости тела. Температура воздуха больше 80 градусов крайне рискованна для способности к зачатию. Даже длительные поездки на автомобиле с подогреваемым сиденьем, а также синтетическое белье — отрицательные факторы. Также влияет на рост цифр по бесплодию и хорошая диагностика.

— Урологи Москвы объясняют падение рождаемости после 2010 года влиянием смога от пожаров. Что вы об этом думаете?

— Конечно, связь между мужским бесплодием и выбросами есть. В некоторых районах Казани уровень вредных соединений из-за загазованности в несколько раз выше нормы. Онкология растёт.

Мужское здоровье вообще очень уязвимо. Оно зависит от всего: от работы, отношений, даже воспитания. Сильный стресс — и сперматогенез может прекратиться совсем. Как я часто говорю, социум бьёт по яичкам. С размаху бьёт.

— Веками мужчины нуждались в сексе больше, чем женщины. А теперь представительницы прекрасного пола научились предохраняться от беременности и всё чаще сами настаивают на близости. На что может повлиять такой перекос?

— Это может стать губительным для отношений. Со стороны женщин вообще сейчас очень агрессивное поведение. Посмотрите хотя бы на внешность: драматический татуаж бровей, накладные ресницы, накачанные губы — всё ради конкуренции за доминантного самца. Это примитивизация отношений. А нужно воспитывать девочек не для лёгких отношений, эфемерных поди­умов, растить не будущих жён олигархов, а хозяек, матерей. Отчасти от этого перекоса так легко разваливаются браки.

В России доля неполных семей, наверное, как в послевоенные годы. Семья — ячейка общества, и как может быть сильным государство, где столько неполных семей? Общественные институты не работают на воспитание ответственности за семью, и это страшно. Например, деталь — в школе исчезли уроки домоводства для девочек и мастерские для мальчиков. А ведь обучение мужской работе помогает ребятам осознать их половую принадлежность, то же и с девочками.

Хочу обратиться к женщинам: берегите мужчин — мужей, отцов, братьев. Женщины умеют думать о множестве вещей сразу. И если они будут добрее, то и проблем будет меньше.