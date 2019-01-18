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Врач заявил об опасности синтетических витаминов 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Здоровому человеку для предотвращения какого-либо заболевания синтетические витамины принимать не нужно
Синтетические витамины здоровому человеку принимать не следует. Так считает главврач Московской городской клинической больницы № 71, известный телеведущий Александр Мясников. Своим мнением он поделился в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».
«Во всем мире есть общая установка, что здоровому человеку (не беременным, не алкоголику, не человеку с дефицитом витаминов или иммунодефицитом) витамины для предотвращения какого-либо заболевания принимать не нужно»,
— подчеркнул Мясников.
Он также назвал «сказками» утверждения, что все жители Севера страдают от нехватки витамина D. По его словам, для выработки человеком витамина D достаточно получасового пребывания на свежем воздухе. Кроме того, добавил Мясников, витамин D в России добавляется в ряд продуктов, например в молоко.
«Это тоже из области определенных сказок. D — единственный витамин, который вырабатывается нашим организмом. В принципе, даже в нашем климате получаса пребывания на свежем воздухе достаточно. При этом витамин D у нас добавляется в молоко, например»,
— пояснил врач.
Как объяснил Мясников, пока ученые не пришли к единому мнению о пользе синтетических витаминов. В то же время ряд исследований показал, что их применение может привести к тяжелым заболеваниям и даже к развитию онкологии.
«Первыми забили тревогу кардиологи, потому что антиоксиданты и витамин Е привели к тому, что вдруг в этой группе начали увеличиваться инфаркты и случаи онкологии. Официально их лет десять назад изъяли. Потом испытывали витамин A. Но испытания пришлось остановить. В группе, где принимали бета-каротин, резко увеличилось количество рака легкого. И считалось неэтичным продолжать исследования, пришлось остановить. И мы сегодня не знаем, почему синтетические витамины действуют не так, как витамины в овощах и фруктах. Казалось бы, то же самое. Врачи пока не поняли»,
— сказал Мясников.
Согласно его данным, многие врачи во всем мире стараются не рекомендовать пациентам витамины в целях профилактики. Это связано как раз с неоднозначными результатами исследований.
«В США, например, врачу неэтично рекомендовать витамины в целях профилактики… Потому что они понимают, что минимальный риск все-таки есть»,
— рассказал Мясников.
Полное интервью Александра Мясникова смотрите на сайте «Звезды».
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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Комментарии1
Болезни и лекарства , Александр Мясников , ТК "Звезда"
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