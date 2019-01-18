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Ученые нашли средство против болезни Альцгеймера 

Рамблер 11 часов назад
Фото: depositphotos.com
Американским биологам из университета Южной Калифорнии удалось случайно обнаружить перспективное лекарство от болезни Альцгеймера. Открытие было сделано учеными в ходе работы с лекарством, направленным на борьбу с последствиями инсультов.
Как сообщили ученые, этот препарат защищает нейроны и снижает уровень воспаления у животных с моделью болезни. Как оказалось, новое средство эффективно уничтожает бета-амилоиды на ранних стадиях развития болезни.
В основе лекарства оказался фермент APC, который оказался способным спасать сосуды от формирования в них тромбов и подавлять воспаление. Также фермент может и защищать клетки при дефиците питательных веществ и кислорода.
Изначально лекарство было создано для борьбы с инсультами, но ученые решили проверить, как оно может повлиять на мышей, у которых есть предрасположенность к болезни Альцгеймера.
Исследователи проводили опыт на мышах в течение четырех месяцев и установили, что прием препарата в небольших дозах может положительно повлиять на состояние мышей. Этого белка достаточно для того, чтобы снизить количество амилоидных бляшек примерно в два раза, если они уже присутствуют в мозге, и предупредить развитие болезни — предотвратить появление бляшек, если они еще не возникли.
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Болезни и лекарства
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