Ученые нашли средство против болезни Альцгеймера

Американским биологам из университета Южной Калифорнии удалось случайно обнаружить перспективное лекарство от болезни Альцгеймера. Открытие было сделано учеными в ходе работы с лекарством, направленным на борьбу с последствиями инсультов.

Как сообщили ученые, этот препарат защищает нейроны и снижает уровень воспаления у животных с моделью болезни. Как оказалось, новое средство эффективно уничтожает бета-амилоиды на ранних стадиях развития болезни.

В основе лекарства оказался фермент APC, который оказался способным спасать сосуды от формирования в них тромбов и подавлять воспаление. Также фермент может и защищать клетки при дефиците питательных веществ и кислорода.

Изначально лекарство было создано для борьбы с инсультами, но ученые решили проверить, как оно может повлиять на мышей, у которых есть предрасположенность к болезни Альцгеймера.

Исследователи проводили опыт на мышах в течение четырех месяцев и установили, что прием препарата в небольших дозах может положительно повлиять на состояние мышей. Этого белка достаточно для того, чтобы снизить количество амилоидных бляшек примерно в два раза, если они уже присутствуют в мозге, и предупредить развитие болезни — предотвратить появление бляшек, если они еще не возникли.