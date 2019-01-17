Основные мифы и факты об онкологии

Ученые во всем мире ищут чудодейственную таблетку, чтобы избавить человечество от «панацеи XXI века» — онкологии. Вокруг рака очень много страхов и спекуляций, ведь то, что нам неизвестно, больше всего и пугает. По просьбе Passion главный врач и онколог «Европейской клиники», к.м.н. Андрей Пылев составил ТОП-5 главных мифов и фактов об онкологии.

Почему вдруг организм начинает сам себя убивать? С чего вдруг здоровая клетка начинает мутировать? Современная медицина в большинстве случаев не может точно предсказать, где и когда может начаться процесс мутации, но существуют так называемые факторы канцерогенности — определенные условия, при которых клеточный сбой более вероятен. Но даже наличие всех этих факторов не гарантирует возникновение рака в том или ином организме. Так как себя обезопасить? Существует ли свод правил, выполнение которых может обеспечить человеку защиту? Именно потому, что современная медицина пока ещё не может четко ответить на эти вопросы, и возникает множество теорий, запугиваний и мифов. Рассмотрим некоторые из них.

Миф №1: Раком можно заразиться

Начнем с того, что рак — это не инфекционное заболевание, им нельзя заразиться ни через еду, ни воздушно-капельным путем, ни проживая рядом с больным человеком. Единственное, что может передаваться от человека к человеку — это генетическая предрасположенность к тому или иному виду онкологических новообразований. Также существуют вирусы и бактерии, которые могут увеличивать риск возникновения рака. Такие виды опухолей так и называются — вирус-ассоциированные опухоли. Например, вирус папилломы человека (ВПЧ) значительно повышает риск возникновения рака шейки матки, но в природе существует более 100 видов этого вируса, из которых только 10 способны привести к раку. Также наличие в организме человека бактерии Helicobacter pylori может провоцировать рак желудка. Эта бактерия очень распространена среди взрослого населения, но вызывает рак она лишь у малого количества людей. По последним исследованиям Cancer Research UK, организации по исследованию рака в Великобритании, всего в одном из 100 случаев возможен повышенный риск развития рака желудка именно вследствие наличия в организме Helicobacter pylori. Опасны и вирусы гепатита В и С, которые являются причиной возникновения цирроза печени, что само по себе может стать пусковым механизмом для развития рака печени.

Миф №2: Не ешь мясо и сахар и не заболеешь раком

Действительно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2014 году рекомендовала в приоритетном порядке провести оценку канцерогенности красного мяса и мясной продукции. Эта рекомендация была сделана на основе эпидемиологических исследований, которые указывают на то, что с регулярным употреблением в пищу красного мяса или мясной продукции может быть связано небольшое повышение риска заболевания некоторыми видами рака. Хоть риски и оказались малы, некоторые организации в сфере здравоохранения рекомендуют ограничить употребление мяса. Эксперты заключили, что ежедневное употребление в пищу 50 грамм мясной продукции повышает риск развития колоректального рака на 18%. Но из-за высокой питательной ценности и уникальности этого продукта полностью отказываться от мяса не стоит. Необходимо провести оценки риска, чтобы сопоставить опасности и пользу употребления в пищу красного мяса и мясной продукции и составить личные диетические рекомендации. Например, отказаться от мясной продукции, полученной посредством обработки (засолки, вяления, ферментации, копчения или других способов консервирования) и направленной на усиление вкуса или увеличение срока хранения. Так же обстоит и с сахаром. Информацию о вреде чего-либо нужно делить как минимум на два. Хоть и установлено, что раковые клетки потребляют больше глюкозы, чем обычные, но нет релевантных исследований, что чрезмерное потребление сахара приводит к развитию рака. Скорее, это все лишний раз напоминает нам об общих правилах правильного питания. Чрезмерное потребление сладкого, соленого, копченого и жареного ведет к избыточному весу, который гораздо больше связан с повышенным риском развития злокачественных опухолей, чем отдельные продукты/

Миф №3: Рак — это стопроцентная смерть

В настоящее время рак является причиной почти каждой шестой смерти в мире. Ежегодно от него умирает больше восьми миллионов человек в мире, тогда как заболевает более 14 миллионов человек, сообщает ВОЗ. И, конечно, исход для всех людей в итоге один. Но если рассматривать развитие медицины в комплексе, то на данный момент человечество продвинулось достаточно далеко в области лечения онкологических заболеваний. Значительно улучшилась диагностика заболевания на ранних стадиях. Сегодня в России существуют эффективные и доступные методы скриннига и определения положительных онкомаркеров по анализу крови. Растет также и качество помощи больным, даже с теми заболеваниями, которые раньше считались неизлечимыми, теперь люди живут годами. Например, еще двадцать лет назад пациенты с раком поджелудочной железы, даже после хирургического вмешательства и послеоперационного лечения, погибали в течение двух лет. Сейчас с помощью комбинированного подхода (лучевая + химиотерапия) и усовершенствованной техники дают уже десятилетнюю выживаемость. Самый большой прогресс достигнут в сдерживании рака толстой кишки, на втором месте — лимфома (кроме лимфомы Ходжкина). Но для девяти отдельных видов рака выживаемость всё еще не превышает трех лет. Например, за последние десятки лет не было достигнуто почти никакого прогресса при раке легких, головного мозга и поджелудочной железы.

Миф №4: Нетрадиционное лечение может помочь

Самый опасный и поистине вредный миф — это то, что существует какое-то альтернативное лечение, которое эффективнее традиционного. Начиная от соковых диет, любых систем питания и выведения токсинов, заканчивая лечением высокими дозами витамина С, содой или соком алоэ. Бытует мнение, что онкологи намеренно скрывают чудодейственное средство, способное излечить от опухоли, дабы не остаться без работы. Исходя из моего опыта, человек может принимать любые БАДы, верить в сырое питание или суперфуды, но главное, чтобы это не шло вразрез с основным планом лечения. Вера в хорошее, позитивный настрой нередко помогают больному лучше справляться с трудностями болезни, поэтому если ему легче от соков, то почему бы и нет. Беда случается тогда, когда пациент отходит от традиционного лечения и полностью отдается в руки альтернативным методам. На моей практике были случаи, когда больные, имевшие высокие шансы на ремиссию, прекращали успешное лечение и уезжали в горы лечиться звуком жужжания пчел и медитацией. Такие случаи в ста процентах заканчиваются летальным исходом, к сожалению.

Миф №5: Рак — это наказание за неправильное поведение

Даже с точки зрения основных религий, болезнь не трактуется как наказание, а, скорее, как испытание, которое должно сделать человека сильнее. Но, к сожалению, на этом мифе спекулируют недобросовестные люди, которые очищают карму, открывают чакры, снимают порчу, словом, впустую тратят драгоценное время больного. Эта болезнь затрагивает даже детей, которые вряд ли могли успеть серьезно согрешить, поэтому эта связь абсолютно надуманная. Также отсутствует связь между стрессом и возникновением рака. Однако, хотя сам по себе стресс ни на что не влияет, у людей, страдающих неврозом и повышенной нервной возбудимостью, часто развиваются пагубные привычки, такие как курение или переедание. И это, в свою очередь, уже приводит к риску развития онкологии. Получается такой замкнутый круг, выход из которого только один — заботиться о себе, следить за образом жизни и питанием и беречь нервные клетки.