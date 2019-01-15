В России дети стали чаще болеть диабетом

В России резко подскочила детская заболеваемость диабетом, — об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова . По ее словам, за последние 13 лет заболеваемость среди детей до 14 лет подскочила на 20%.

Попова отметила, что с 2005 года также сильно выросло количество детей, страдающих ожирением — целых 30%. Подобные проблемы, по ее мнению, связаны с тем, что дети неполноценно питаются.

Ранее стало известно, что в Роспотербнадзоре разрабатывают проект новых санитарных правил и норм для организации питания в школе. В том числе, широко обсуждается пункт, который будет запрещать детям приносить еду с собой. По мнению чиновников, это положительно отразится на здоровье детей, позволит сбалансировать их рацион и предотвратить рад заболеваний.

Подобное решение вызвало широкий общественный резонанс и протесты со стороны родителей. Однако чиновники объясняют свое решение печальной статистикой, в том числе, ссылаясь на данные по призыву в армию. Только в 2018 году из-за болезней, связанных с неправильным питанием, не были призваны более 135 тысяч человек.