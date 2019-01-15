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Косточки и мякоть граната спасут от рака кишечника 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Группа ученых из Индии и США провела исследование и установила, что употребление косточек граната и его мякоти способно устранить воспаление в кишечнике. Кроме того, компоненты зерен плода существенно снижают риска развития онкологии, пишет портал Medical Xpress.
Как отмечается, долгое время считалось, что компоненты мякоти и косточек граната создают барьер между стенками кишечника и тем самым способствуют лишь снятию воспалений и затягиванию ран.
Между тем в новой работе специалисты обнаружили еще одно целебное свойство зерен яркого плода.
В ходе исследований было доказано, что бактерии, поглощая часть антиоксидантов (флавонолы) в экстракте граната, преобразуют их в другие вещества, которые позитивно влияют на организм. В частности, полученный компонент оказывает действие на состав слизи, которая покрывает стенки кишечника, защищая организм от токсинов, поступающих с пищей. А это, в свою очередь, снижает вероятность возникновения рака кишечника.
Напомним, ранее американские ученые обнаружили продукт, способный замедлить старение. Оказалось, что это белые грибы. В них содержатся два важных антиоксиданта: эрготионеин и глутатион.
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Болезни и лекарства , Новости
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