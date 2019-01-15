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Медики объяснили, что нельзя есть при болях в суставах 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Специалисты назвали диету, которая поможет облегчить состояние пациентов с заболеваниями суставов.
В первую очередь они рекомендуют исключить алкоголь. Также врачи говорят, что с возрастом у многих организм плохо переносит молочные продукты. Надо сократить их употребление. Соль задерживает воду в организме человека, поэтому нужно тоже уменьшить ее количество.
Не стоит употреблять много сахара, лучше добавить в рацион больше фруктов. Заменять сахар различными подсластителями медики не советуют, потому что в них нет полезных свойств, и они могут навредить организму. В качестве альтернативы можно употреблять подсластитель на основе стевии с растительные компоненты, сообщается в издании «Волгоградская правда».
В этом материале читайте о том, как избежать серьезных проблем с позвоночником.
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Болезни и лекарства , Новости , Волгоградская правда
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