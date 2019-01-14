5 важных признаков психических расстройств

​Существует огромное количество психических заболеваний. Для различных расстройств характерны различные признаки. Иногда они могут проявляться у абсолютно здорового человека.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала у себя на сайте некоторые ранние признаки психических расстройств. К ним относятся нарушения мышления, настроения или поведения, которые выходят за рамки существующих культурных убеждений и норм. В большинстве случаев эти симптомы связаны с угнетенным состоянием человека и препятствуют выполнению им своих функций.

Если ваш близкий человек стал вести себя не так как всегда, или вы стали замечать странности за собой — обратите на них пристальное внимание. При любых подозрениях стоит незамедлительно обратиться с специалисту.

Вот некоторые симптомы, на которые ВОЗ рекомендует обратить внимание.

Физические симптомы

Боль, нарушение сна, нарушение координации

Эмоциональные симптомы

Ощущение у человека печали, страха, тревоги, мания преследования.

Когнитивные симптомы

К таким признакам относятся трудности четкого мышления, патологические убеждения, нарушение памяти

Поведенческие симптомы

Агрессия, неспособность выполнять повседневные функции, злоупотребление психоактивными веществами

Перцептивные симптомы

Например, пациенту кажется, что он видит или слышит то, что не видят и не слышат другие люди.

Необходимо помнить, что психические расстройства могут развиваться у мужчин и женщин в любому возрасте. В число психических расстройств входят депрессия, злоупотребление психоактивными веществами, шизофрения, умственная отсталость, детский аутизм и слабоумие. В большинстве случаев психических расстройств возможна их диагностика и эффективное лечение.