Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая вакцина защищает от всех видов вируса Эбола 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
В настоящее врем известны пять штаммов вируса-возбудителя лихорадки Эбола, для лечения которых были разработаны несколько видов вакцин. Однако исследователям из Техасского университета удалось создать универсальную вакцину МВР134, коктейль из двух антител, эффективную против всех форм этой смертельной инфекции.
Ее действие прошло успешную проверку на нечеловекообразных приматах и хорьках, которым сделали одиночные инъекции из расчета 25 мг на кг веса. Объектом исследований стали штаммы Эболы — Бундибуге, Судан и самый смертоносный штамм Заир, вызвавший эпидемию, которая бушевала в 2013-2016 годах в Западной Африке и продолжается до сих пор в Республике Конго.
Ученые надеются, что полученная ими вакцина МВР134 после всех испытаний и запуска в производство будет столь же эффективна против возможных новых штаммов этого опасного заболевания. Любые усилия, которые будут брошены на борьбу с филовирусами, к которым относится Эбола, в конечном итоге, будут оправданы. Особенно, в свете недавнего открытия прежде неизвестного вируса этого семейства.
TechCult: последние новости
Древняя кельтская медицина поможет справиться с супербактериями XXI века В Китае обнаружен неизвестный прежде вирус Менгла, похожий на смертельно опасный вирус Эбола Приложение Face2Gene диагностирует редкие генетические аномалии по обычной фотографии
Комментарии1
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Создан новый способ предсказания смерти человека5
Названо условие высокой продолжительности жизни
Грипп можно подцепить от торговца, но не от фруктов
Найден способ побороть неизлечимый рак
Скрытые опасности праздничного застолья
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
04:57
Что происходит с костями при переломе
Наука
10:03
Секретные точки на теле человека
Народная медицина
08:01
Что будет, если съесть хлеб с плесенью
ЗОЖ Наука
11:20
Когда появятся технологии бессмертия
Наука
05:20
Как научиться засыпать мгновенно
ЗОЖ
11:35
Особенности, которые природа подарила единицам
Новости
10:15
Привычки, сильно вредящие почкам
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение