Новая вакцина защищает от всех видов вируса Эбола

В настоящее врем известны пять штаммов вируса-возбудителя лихорадки Эбола, для лечения которых были разработаны несколько видов вакцин. Однако исследователям из Техасского университета удалось создать универсальную вакцину МВР134, коктейль из двух антител, эффективную против всех форм этой смертельной инфекции.

Ее действие прошло успешную проверку на нечеловекообразных приматах и хорьках, которым сделали одиночные инъекции из расчета 25 мг на кг веса. Объектом исследований стали штаммы Эболы — Бундибуге, Судан и самый смертоносный штамм Заир, вызвавший эпидемию, которая бушевала в 2013-2016 годах в Западной Африке и продолжается до сих пор в Республике Конго.

Ученые надеются, что полученная ими вакцина МВР134 после всех испытаний и запуска в производство будет столь же эффективна против возможных новых штаммов этого опасного заболевания. Любые усилия, которые будут брошены на борьбу с филовирусами, к которым относится Эбола, в конечном итоге, будут оправданы. Особенно, в свете недавнего открытия прежде неизвестного вируса этого семейства.