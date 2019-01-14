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«Грипп можно подцепить от торговца, но не от фруктов» 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В социальных сетях вчера появились сообщения-«страшилки» о том, что в мандаринах обнаружен вирусный штамм гриппа. Специалисты опровергают эту информацию.
— Во фруктах встречаются болезнетворные бактерии, — пояснила «ВМ» врач-диетолог Елена Соломатина. — Но не вирусной, а грибковой природы. Скорее, получить грипп можно от переносчика-продавца, если он уже болен. Грипп передается воздушно-капельным путем на расстоянии 1,5-2 метра, либо через немытые руки, которыми брали фрукт до вас.
По мнению врача, мандарины и другие фрукты не могут быть специально инфицированы. А продавец фруктов должен быть опрятным, его товар сертифицирован и иметь санитарные справки.
Вирусная рассылка по социальным сетям сообщений о том, что в мандаринах находится тяжелая форма гриппа или ротавирус уже фиксировалась на территории России.
Так, в 2014-м и 2016-м годах в Сибири, Еврейской автономной области, Приморье и Казахстане дважды прошла подобная волна. Письма «взволнованных женщин» точно также содержали рассказы о знакомых, которые, якобы, оказались с ребенком в инфекционном отделении больницы и лечащий врач сообщила им об опасности мандаринов. Тогда речь шла о «мелких мандаринах из Китая».
«Наш лечащий врач строго-настрого запретил есть мандарины, потому что ходит ротавирус. С пятницы на субботу поступило 53 человека, с субботы на воскресенье — 31 человек. Ни в коем случае сказала мандарины вообще не есть», вот пример сообщения.
Роспотребнадзор еще два года назад опроверг все эти фальшивые сообщения. «Мандарины не являются фактором передачи гриппозной инфекции. И вообще вирусы гриппа с продуктами питания не передаются. Грипп передается преимущественно воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому. Реже — контактно-бытовым, во время кашля или чихания, когда человек прикрывает лицо рукой, что способствует оседанию вирусов на них», — говорится в заявлении ведомства.
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Болезни и лекарства , Роспотребнадзор
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