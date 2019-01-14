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Найден способ побороть неизлечимый рак 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Ученые Базельского университета (Швейцария) обнаружили вещества, которые подавляют образование метастазов — вторичных очагов злокачественных опухолей, которые возникают на неизлечимой стадии рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Метастазирование является причиной 90 процентов смертей пациентов с раком. Причиной образования вторичных очагов являются циркулирующие опухолевые клетки, которые покидают первичный очаг, попадают в кровоток и распространяются в другие ткани и органы. Эти клетки объединяются в кластеры, являющиеся предшественниками метастазов.
Исследователи обнаружили, что ключевую роль в превращении кластеров в метастазы играют механизмы эпигенетического контроля. Они делают циркулирующие клетки похожими на стволовые, что способствуют их закреплению в тканях и пролиферации (деления). Продемонстрировано, что разрушение кластеров на отдельные клетки отключает эпигенетическую регуляцию.
Ученые проверили 2486 лекарственных средств, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), и определила ингибиторы образования кластеров. Показано, что эти препараты препятствуют формированию метастазов.
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