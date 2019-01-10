Почему женщины реже страдают от проблем с сердцем

Мужчины более подвержены гипертонии и сердечным приступам из-за различий в работе генов, отвечающих за работу биоритмов и управляющих суточными колебаниями давления в сосудах. К такому выводу пришли генетики, опубликовавшие результаты опытов на мышах в American Journal of Physiology.

"Все наши органы содержат в себе своеобразные биочасы, которые управляют их работой и адаптируют их под 24-часовой цикл жизни. В их число входит и сердце, и нарушения в работе этих ритмов приводят к развитию тяжелых болезней. Мы показали, что самки мышей защищены от подобных последствий", — рассказывает Лорен Дума (Lauren Douma) из университета Флориды в Гейнсвилле (США).

По статистике ВОЗ , средняя продолжительность жизни человека на сегодняшний день составляет 71 год. Во всех странах мира, от самых бедных государств Африки и до богатейших стран Европы, продолжительность жизни женщин стабильно остается выше, чем у мужчин — 73 года против 68 лет.

Недавно ученые выяснили, что этот "разрыв между полами" связан не только со склонностью мужчин к риску и вредным привычкам, но и с тем, что они гораздо чаще умирают от инфарктов, ишемии и прочих болезней сердца, связанных с гипертонией или атеросклерозом. В среднем, они поражают пожилых мужчин примерно в 3,5 раза чаще, чем женщин, причем этот показатель постоянно растет.

Подобные открытия, по словам Думы, еще больше усилили интерес молекулярных биологов и генетиков к тому, как могли возникнуть эти различия и с какими сдвигами в уровне активности генов они могут быть связаны. К примеру, ее команда изучала необычный феномен, связывающий сбои в работе "биочасов" тела с тем, насколько хорошо работает сердце.

Дело в том, что давление в сосудах растет или падает не только при появлении или исчезновении нагрузки на организм, но и с течением времени. Как правило, у здорового человека оно чуть выше во время дня и чуть ниже во время ночи. Отсутствие этого снижения, как показывает статистика, особенно характерно для мужчин и связано с повышенными шансами заполучить сердечную недостаточность и умереть в раннем возрасте.

Дума и ее коллеги попытались выяснить, почему женщины не страдают от подобных проблем, отключая гены, управляющие работой биочасов в клетках сердца, в ДНК обычных лабораторных мышей, не предрасположенных к развитию гипертонии и других болезней.

Эти опыты показали, что удаление или повреждение одного из них, участка PER1, практически гарантированно приводило к развитию нарушений в суточных колебаниях давления у самцов, но при этом никак не влияло на жизнь самок.

Что интересно, этот защитный эффект исчезал, если ученые блокировали выработку половых гормонов или удаляли яичники мышей. Дальнейшее изучение PER1 и того, на какие типы клеток и генов он влияет, как надеются генетики, поможет понять, что защищает женщин от болезней сердца и сосудов и как этот эффект можно перенести и на мужчин.