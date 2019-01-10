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Правительство нашло способ снизить цены на лекарства 

Парламентская газета 1 час назад
Фармпроизводителям придётся перерегистрировать отпускные цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). После этого обращаться с заявлением для увеличения их цены компании смогут не чаще раза в год. Соответствующий законопроект 10 января планирует обсудить Комитет Госдумы по охране здоровья.
Чтобы получить разрешение на увеличение стоимости препарата, производителям придётся обосновать такую необходимость детальными экономическими выкладками. В то же время документ предполагает, что снижать стоимость своей продукции компании будут обязаны так часто, как это потребуется. В частности, сделать это будет необходимо в том случае, если цены на данный препарат снизились в иностранной валюте в стране производителя и в государствах, в которых препарат зарегистрирован или куда он поставляется.
«Выступая с подобной инициативой, Правительство рассчитывает, что после перерегистрации цены на лекарственные препараты из списка ЖНВЛП, особенно в импортном сегменте, снизятся», — пояснил «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров (ЛДПР).
В настоящее время законопроект готовится к первому чтению.
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Болезни и лекарства , Видео , Новости , Госдума , ЛДПР , Парламентская газета
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