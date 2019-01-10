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Российские ученые создали новый препарат от астмы 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Российским ученым удалось создать препарат, который способен блокировать один из основных механизмов астмы — хроническое воспаление бронхов. Созданный препарат не имеет мировых аналогов, об этом сообщили “Известия”.
Отмечается, что препарат действует максимально эффективно благодаря своему уникальному генно-инженерному составу. В настоящее время все мировые препараты, которые снимают побочные симптомы заболевания, такие как удушье и спазмы в горле. Российские ученые разработали лекарство, которое воздействует на патогенетический механизм болезни.
Директор Института иммунологии, член-корреспондент Российской Академии наук Муса Хаитов в интервью «Известиям» заявил, что новое противовоспалительное средство позволит избежать приступов удушья. Он отметил, что на сегодняшний момент самое оно является самым передовым.
Лекарство уже прошло доклинические испытания, теперь ученым предстоит провести клинические испытания — его будут тестировать люди. Препарат будет выпущен в ингаляционной форме.
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Болезни и лекарства , Наука , РАН , газета "Известия"
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