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Заболевания, о которых может сигнализировать кожа 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Врачи рассказали о болезнях, симптомы которых может предупредить кожа человека на ранней стадии.
Медики отмечают, что кожный покров не только защищает организм от внешнего негативного воздействия, но и сигнализирует, когда организму нужна врачебная помощь. Так, прыщи и угри, появившиеся на тыльной стороне кистей рук, а также ломкость ногтей — первичные признаки развития недуга. Отметим, что уплотнение кожи вокруг шеи и подмышек также указывает на проблемы со здоровьем.
Такая клиническая картина, по словам специалистов, чаще всего наблюдается при болезнях щитовидной железы, при сахарном диабете и ревматоидном артрите.
Зудящие пузырьки, которые появились на коленях, локтях и ягодицах могут быть верными признаками гепатита C. Подобные признаки могут свидетельствовать и о заболеваниях кишечника и надпочечниковой недостаточности, пишут Актуальные новости.
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