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Отказ от завтрака может спровоцировать диабет 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Немецким исследователям удалось выяснить, что отказ от завтрака может увеличить риск развития диабета второго типа. Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья почти 100 тысяч человек, из них у 5 тысяч человек был диагностирован диабет 2 типа.
В ходе исследования удалось выяснить, что отказ от завтрака даже один раз в неделю способен повышать риск развития диабета на 6%. Если же люди в течение всей недели игнорируют завтраки, то риск развития диабета повышается до 55%.
Исследователи отметили, что завтрак крайне важен в рационе человека, так как именно он ускоряет обмен веществ в организме после сна и влияет на правильное использование сахара организмом. Если не пропускать завтраки, то сахар используется для получения энергии, а не на образование жировых отложений.
При диабете 2 типа уровень сахара становится аномально высоким и может вызывать осложнения в работе сердечно-сосудистой системы, нервов, глаз и почек.
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