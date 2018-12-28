Болезни прошлого, которые научились лечить

До появления антибиотиков и прививок, миллион людей по всему миру умирали от неизлечимых болезней. Вот некоторые болезни из прошлого, которые человечество научилось лечить.

Оспа

Сейчас оспа — крайне редкое заболевание. Но ранее, в Средние века, только в Европе, от этой болезни умирало по 1,5 миллиона человек в год.

В VIII веке индийские врачи заметили, что у переболевшего человека к оспе вырабатывается иммунитет. Они начали практиковать вариоляцию -заражали здоровых от больных легкой формой: втирали гной из пузырьков в кожу, в нос. Однажды, английский врач Эдуард Дженнер выяснил, что для выработки иммунитета достаточно заразить человека неопасной коровьей оспой. Таким образом, с мая 1796 года оспа была побеждена.

Чума

Человечество пережило три пандемии чумы. Поначалу с болезнью боролись карантином. После второй мировой войны советские медики изобрели стрептомицин. С его помощью врачи лечили чуму в Маньчжурии в 1945-1947 годах. Сейчас болезнь лечится тем же методом. Ежегодно регистрируется до 2,5 тыс. случаев чумы.

Холера

В 19 веке в России от этой страшной болезни ежегодно умирали тысячи человек. Главной профилактикой холеры врачи называли гигиену. Человечество избавилось от холеры с помощью антибиотиков. Однако до сих пор ежегодно регистрируется несколько сотен тысяч случаев холеры в эндемических очагах.

Проказа

Человечество справилось с проказой также благодаря антибиотикам. По статистике ВОЗ , на сегодняшний день проказой болеют в основном в Индии, Бразилии, Индонезии, Танзании

​Сифилис

В 20 веке болезнью были поражены целые деревни — в русской армии сифилисом был болен каждый пятый. Поначалу его лечили ртутными ваннами — но они были не слишком эффективны. Сейчас сифилис успешно лечится антибиотиками.