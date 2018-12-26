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Как узнать, что вы перенесли «тихий инсульт» 

Anews 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
«Тихий инсульт» появляется из-за закупорки тромбом кровеносных сосудов головного мозга. В результате происходит нарушение кровоснабжения участков мозга.
Чаще всего такой инсульт происходит для человека незаметно, и в этом его основная опасность. Ученые утверждают, что каждый десятый человек перенес тихий инсульт, но редко когда подозревает об этом.
Вот основные признаки «тихого инсульта».

Размытое зрение

Тромбоэмболия головного мозга нередко сопровождается ухудшением зрения. Симптом появляется перед самым приступом. В этом случае стоит немедленно обратиться ко врачу, это ярчайший признак «тихого инсульта».

Лицевой паралич

Еще один наиболее главный симптом, ярко указывающий на проблемы с сосудами головного мозга. Чаще всего парализуется одна сторона лица, что делает его асимметричным. человека просят улыбнуться, и если улыбка выходит кривая — это инсульт.

Боль в лице

Нередко бывает, что при инсульте появляются резкие боли в одной половине лица или в конечностях. Это указывает на явные нарушения кровотока мозговых сосудов. Некоторые пациенты сравнивают это с внезапным ударом.

Потеря равновесия

Атаксия или нарушение координации — одно из разновидностей двигательных расстройств, которое возникает у пациентов с инсультом. В клинической практике чаще встречается мозжечковая атаксия, при которой нарушается кровообращение в мозжечке.
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