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Какими осложнениями опасен грипп 

Провинция.ру 2 часа назад
Фото: depositphotos
Грипп — заболевание неприятное и тяжелое само по себе, способное уложить человека в постель на 10-14 дней в «теплой» компании кашля, насморка, головных и суставных болей, высокой температуры и слезотечения. Но особенно опасен грипп своими осложнениями. Вот какими они могут быть:
  • вирусная или бактериальная пневмония. Болезнь протекает тяжело, дает высокую степень интоксикации организма и температуру до 40 градусов, а ее длительность может составлять 3 недели и более. При развитии пневмонии у ослабленного человека не исключен летальный исход;
  • миокардит и перикардит. Миокардитом называется инфекционно-воспалительное поражение главной сердечной мышцы — миокарда. Перикардит — воспаление сердечной сумки, или наружной оболочки сердца. Нередко эти заболевания приводят к развитию хронических недугов сердечно-сосудистой системы;
  • отит. Это болезненное острое воспаление среднего отдела органа слуха, или евстахиевой трубы. Отит часто становится осложнением после гриппа у детей. Если вовремя не начать лечение, то воспаление может захватить всю полость среднего уха, став гнойным;
  • гломерулонефрит. Это тяжелое осложнение после гриппа, воспалительный процесс в почечных канальцах, при котором снижается функция почек. При гломерулонефрите нарушаются процессы образования и выведения из организма мочи;
  • менингит. Может развиваться после перенесенного на ногах гриппа и поражает оболочки головного и спинного мозга. Менингит — заболевание опасное для жизни. Оно занимает 10-е место в мире среди причин смертности от бактериальных инфекций.
Чтобы снизить риск осложнений, лечите грипп вовремя! Не забывайте о проверенных противовирусных средствах и средствах симптоматической помощи при гриппе и простуде. Вам непременно понадобятся средства от боли и инфекции горла, назальные капли и антигистаминные препараты, снимающие отечность тканей.
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