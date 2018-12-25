Ученые рассказали о снижении продолжительности жизни

Американские ученые из Университета Дюка пришли к выводу, что среди представителей поколений Х (люди в врзрасте 38-45 лет) и Y (27-37 лет), а также "поздних" бэби-бумеров (рожденные в середине XX века) ожидается снижение продолжительности жизни. Об этом пишет Science Daily.

Ученые отметили, что во время мирового экономического кризиса 2008 года представителям поколений Х и Y было от 25 до 43 лет. Они столкнулись с серьезными проблемами, связанными с поиском работы, что негативно сказалось на их здоровье.

"Социологи и политики знают о финансовом бремени, которое несет на своих плечах молодое поколение, но не уделяют достаточного внимания повышенному уровню смертности этих людей", — заявили авторы исследования.

Они проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США за 1990-2016 годы.

Им удалось выяснить, что основные причины смерти среди поколения X и миллениалов — суициды, наркомания, заболевания, связанные с употреблением алкоголя, диабет, рак и дорожно-транспортные происшествия.

Что касается бэби-бумеров, среди них наиболее высок риск смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, наркомании, убийств, самоубийств, ВИЧ-инфекции и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).