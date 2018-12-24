Как защитить себя от гриппа без прививки

Исследования вакцины против гриппа показали, что высокого уровня Т-лимфоцитов, отвечающих за иммунную защиту, можно достичь и без медикаментов. Как именно?

Начнем с главного: ношение маски вас не убережет.

Потому что маска защищает окружающих от выдоха и чихания того, кто ее носит, но не наоборот. Если вы заболеваете, носите маску в общественных местах. Но если вы здоровы, вирусы в любом случае попадут на вашу кожу, слизистые и т.д.

Более того, если вы здоровы и носите маску, вы создаете возле рта влажную теплую среду, в которой бактерии и вирусы чувствуют себя прекрасно. Ваша персональная чашка Петри на лице.

Поэтому — нет маскам на здоровых людях.

Чтобы защититься от гриппа без прививок нужно высыпаться, заниматься физическими упражнениями и есть фрукты и овощи. Помимо этого необходимо употреблять прибиотики и витамин D. Дети, принимавшие его, вдвое реже болели гриппом, чем контрольная группа детей, не принимавших витаминов. Как перестать все время болеть простудой и гриппом.

Одно из исследований, проведенных Университетом штата Мэриленд, показало эффективность приема спирулины — сине-зеленой водоросли. Она предотвращает размножение вируса гриппа в организме.

Профилактика гриппа не означает карантин и затворничество. Статистика показывает, что поездки в общественном транспорте не повышают вероятность заражения гриппом. Шанс заболеть у пассажира автобуса такой же, как у владельца собственной машины.

Вирус живет вне организма до 24 часов. На дверных ручках, поручнях, телефонах и пультах — на всем, чего вы касаетесь руками. Поэтому мытье рук перед едой должно стать вашим пунктиком на период эпидемии. Пользуйтесь спиртосодержащим очищающим средством для рук, когда раковины и мыла под рукой нет.

Грипп проникает в организм через слизистые оболочки глаз, носа и рта, поэтому не трите лицо чаще необходимого.

Если вы кашляете или чихаете, делайте это в платок, и не забудьте помыть после этого руки. Облако брызг при кашле заражает людей в радиусе метра вокруг вас.

Марлевые повязки нужны не для того, чтобы вы не заразились, а для того, чтобы от вашего дыхания не заразились окружающие. Как было сказано выше, вирус проникает через слизистые в том числе глаз, поэтому повязка без маски на все лицо вас просто не защитит.

Если ваш близкий заболел, он будет заразен примерно 5 дней. Дети — 10 дней. Когда вы кормите больного ребенка с ложечки, сажайте его так, чтобы при кашле его слюна не летела вам в лицо. Кормите, сидя сбоку от него.