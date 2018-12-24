Почему вредно спать с открытыми глазами

Как бы это не звучало, но есть люди, которые спят с открытыми или с полуоткрытыми глазами. Ценный навык в офисной среде, не так ли? Однако иронии здесь нет места — ведь подобная аномалия крайне негативно отражается на качестве ночного отдыха и здоровье в целом.

Почему люди спят с открытыми глазами?

Речь идет о конкретном диагнозе — лагофтальме. Заболевания является следствием природных и приобретенных патологий глаза: -увеличение глазного яблока; -посттравматический выворот века; -паралич лицевых нервных окончаний; -опухолевые образования в глазных орбитах; -приращение века и пр. Таким недугом страдают люди различных возрастов. Причем для полугодовалых детей сон с открытыми или полуоткрытыми глазами — это не патология. Медики объясняют феномен тем, что малыши во время ночного отдыха находятся преимущественно в фазе быстрого сна, для которой несмыкаемость век — нормальное физиологическое явление.

Чем вредно спать с открытыми глазами?