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Почему вредно спать с открытыми глазами 

Умная 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Как бы это не звучало, но есть люди, которые спят с открытыми или с полуоткрытыми глазами. Ценный навык в офисной среде, не так ли? Однако иронии здесь нет места — ведь подобная аномалия крайне негативно отражается на качестве ночного отдыха и здоровье в целом.

Почему люди спят с открытыми глазами?

Речь идет о конкретном диагнозе — лагофтальме. Заболевания является следствием природных и приобретенных патологий глаза: -увеличение глазного яблока; -посттравматический выворот века; -паралич лицевых нервных окончаний; -опухолевые образования в глазных орбитах; -приращение века и пр. Таким недугом страдают люди различных возрастов. Причем для полугодовалых детей сон с открытыми или полуоткрытыми глазами — это не патология. Медики объясняют феномен тем, что малыши во время ночного отдыха находятся преимущественно в фазе быстрого сна, для которой несмыкаемость век — нормальное физиологическое явление.

Чем вредно спать с открытыми глазами?

Согласно спикеру BBC, Линде Геддес, залог качественного отдыха — сон в полной темноте. С этим мнением солидарны исследователи ВОЗ. Дело в том, что мелатонин, регулирующий суточные биоритмы и являющийся мощным антиоксидантом, синтезируется в темноте. Роль мелатонина сложно переоценить. Этот гормон улучшает психоэмоциональное состояние, позволяя естественным образом бороться со стрессами. Мелатонин — ключ к продолжительной молодости и долголетию. Его еще называют гормоном красоты и крепкого иммунитета. Также есть доказательства связи между недостатком гормона сна и регулярностью возникновения онкологии. Главный недруг мелатонина — свет в ночное время суток. Поэтому сон с открытыми глазами очень вреден для физического и психологического здоровья человека. Эта офтальмологическая аномалия чревата перегрузкой мозга. Ведь если глаза открыты, мы продолжаем обрабатывать информацию. После такого сна человек не ощущает себя отдохнувшим. В дальнейшем это приводит к нервному истощению. Плюс, такой «отдых» чреват перенапряжением глаз — с утра они будут заметно покрасневшими и сухими.
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Болезни и лекарства , Новости , ВОЗ
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