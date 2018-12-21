Что нужно знать о деменции?

Понимание, что такое деменция, и осознание всей серьезности этого заболевания помогут тебе защитить себя и близких людей. Эти факты о деменции должен знать каждый.

Это не специфическое заболевание

Сама по себе деменция не является болезнью, это набор симптомов, которые приводят к потере ряда важных функций — память, мышление, рассуждение и другие. В состоянии деменции человек не может нормально функционировать и вести привычный образ жизни.

Что вызывает деменцию?

Деменция не возникает сама по себе. Ученые выявили около пяти десятков причин, вызывающих деменцию, в том числе многие заболевания. Самой распространенной причиной деменции является болезнь Альцгеймера, ей обусловлены 50-60% случаев появления деменции.

Деменция необратима

Риск развития деменции увеличивается по мере старения человека, это состояние крайне редко встречается у людей моложе 60 лет. Большая часть проявлений деменции необратима, к необратимым относятся дегенеративные изменения головного мозга. При этом некоторые проявления при раннем обнаружении могут быть остановлены и даже обращены вспять, к примеру, метаболические изменения, опухоли головного мозга, депрессии, дефицит витамина В12.

Деменция достаточно распространена

Только в США деменция развивается у одного человека каждые 70 секунд. Сложность в том, что не каждый человек с деменцией будет страдать от слабоумия или потери памяти, в большинстве случаев это легкие когнитивные изменения, которые сложно распознать. Для диагностики деменции используется ряд стратегий, раннее обнаружение симптомов позволяет поставить диагноз и принять соответствующие меры.

Людям с развивающейся деменцией важно получить медицинскую помощь, покуда они в состоянии участвовать в диалоге с врачом и принимать решения.

Лекарства от деменции

Как было сказано выше, большинство симптомов не могут быть обращены вспять и остановлены. Однако, существует специфические лекарственные средства, которые в некоторой степени замедляют прогрессирование признаков заболевания. Научный мир сосредоточен над разработкой профилактики деменции.

Профилактика деменции

В настоящий момент не существует ни одного стопроцентного способа профилактики деменции, но ведется активное изучение заболевание. Было выявлено несколько факторов, которые способны задержать развитие деменции, это контроль за уровнем холестерина крови и нормализация артериального давления.

Тренировки против деменции

Установлено, что регулярные тренировки снижают риск развития деменции. Ранее было определено, что физическая активность снижает вероятность развития болезни Альцгеймера на 40%. Современные исследования вопроса показали, что высокая физическая активность среди людей среднего возраста делает их на 50% менее склонными к развитию деменции в последующие 20 лет, чем люди такого же возраста с малоподвижным образом жизни. Тренировки способствуют улучшению кровообращения и насыщению головного мозга питательными веществами, контролируют уровень сахара в крови и его влияние на иммунную и гормональную систему, укрепляют позвоночник и окружающие его мышцы.

Дополнительные факторы

Ученые не могут назвать точную причину развития деменции, но уже известен ряд факторов, провоцирующих заболевание. К ним относятся вредные привычки — курение и употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и нездоровое питание. Таким образом, для снижения риска развития деменции нужно есть больше фруктов и овощей, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.