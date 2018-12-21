Почему болит спина: 5 распространенных причин

Врач-остеопат клиники Osteo Poli Clinic Александр Рязанцев — о том, как справляться с болью в спине после тренировок, что может стать причиной болей в пояснице и зачем идти к остеопату, если вы активно снижаете вес.

Прежде чем ставить диагнозы, давайте разберемся, какую часть тела люди привыкли считать спиной. Обычно пациенты показывают некую узкую область, но в понимании специалистов спина простирается от затылка до крестца. То есть под выражением «боль в спине» может подразумеваться боль в шее, между лопатками, в пояснице. Во всех случаях я советую обращаться к специалисту, так как даже очень серьезная проблема может сопровождаться незначительными болями или дискомфортом.

Боли в мышцах после тренировки

Боли после тренировок бывают в 80% случаев. Чаще всего они возникают после того, как вы осваиваете новые упражнения или, например, меняете тренажерный зал на танцевальный класс. Другая ситуация: вы большую часть жизни проводите в офисе, а тут ребята пригласили поиграть в волейбол. Такая не острая (!) боль возникает в отдельных группах мышц, которые раньше не были задействованы. «Лечить» это проще простого: горячий душ, сауна, массаж, растяжка. Как правило, дискомфорт проходит через пару дней.

Важный момент: если вы чувствуете именно острую боль (например, в шее), которая ограничивает движения, обязательно обратитесь к специалисту. Причин может быть очень много: от миозита (когда вы посидели на сквозняке или потянули мышцу) до переломов. Последние, кстати, могут протекать с невыраженными болями. Бывают случаи, когда пациенты даже не знают, что у них были переломы.

Межреберная невралгия

Опоясывающие боли в спине могут возникать из-за проблем с суставами ребра или межреберной невралгией. Со второй проблемой часто обращаются девушки, так как боли в спине отдают даже не в грудную мышцу, а в молочную железу. Пациенты приходят по направлению от маммолога или онколога. И это правильно! Консультации этих специалистов позволяют исключить опасные ситуации и начать работать с грудным отделом позвоночника.

Однако есть и другие причины болей. Если моему пациенту больше 50 лет, и он жалуется на боль в лопатках, которая отдает в переднюю поверхность грудной клетки, в первую очередь, я хочу исключить проблемы с сердцем.

Боли в пояснице

Чаще всего пациентов беспокоит именно поясница. Причин болей в этой области очень много: проблемы с позвоночником, компрессионный перелом (особенно, когда речь идет о пожилых женщинах), проблемы с почками, камни в мочеточнике и т.д. Все это необходимо лечить вместе с другими специалистами.

Поясница болит также из-за нарушения симметрии в ногах. Какие-то мышцы задействованы активнее, какие-то, наоборот, недорабатывают. Все это выявляется при остеопатическом обследовании.

Кстати, когда специалисты говорят слово «поясница», они подразумевают и брюшную полость. Внутренние органы выполняют роль опоры и также могут провоцировать боли в пояснице. Особенно это актуально для беременных девушек, организм которых перестраивается все 9 месяцев.

Боли в спине после родов

Это распространенная проблема, которую нужно лечить. 9 месяцев организм учился носить в себе дополнительный объем, а когда он приспособился, произошел процесс родоразрешения (несколько часов интенсивной мышечной работы). Живота, который выполнял опорную функцию все это время, нет! Это все равно, что вы долго опирались на табурет, а его забрали. Тело начинает искать точку опоры, пытаясь вернуться к своему стабильному состоянию. Поэтому этот период часто сопровождается болью в тазовом регионе, внутренних органах, пояснице, грудном отделе. Как только у вас восстановились родовые пути или ткани после КС, необходимо отправиться к остеопату, чтобы вернуть позвоночнику стабильность.

Кстати, бывают случаи, когда спина болит из-за гинекологических проблем. Некоторых пациенток я отправляю на консультацию к гинекологам.

Динамичное снижение веса

Когда человек худеет со 150 кг до условных 100 кг, он теряет огромный объем лишней жидкости и жировой клетчатки: они также служили опорой организму. Происходит нарушение биомеханики внутренних органов. В этом случае необходима помощь остеопата.

Сидячий образ жизни

Боли в спине — это болезнь мегаполиса, где люди в основном занимаются умственным трудом и проводят на стуле большую часть дня. Но, к сожалению, наши мышцы не любят находиться с статичном положении. Получается, что у нас есть позвоночник, сложнейший механизм с 35 позвонками, а мы его используем как костыль. Организм думает, а зачем мне держать такую огромную конструкцию, рассчитанную на плавание, лазание, бег, и спазмирует мышцы, снижает подвижность суставов и эластичность мышц. И все это происходит просто из-за постоянного сидения. Добавьте сюда искривления позвоночника (которые в той или иной мере есть у каждого из нас) или сколиоз! Причем, в зоне риска не только офисные работки, но и парикмахеры, повара, стоматологи, которые вынуждены долгое время стоять в одном положении.

Не нужно забывать, что к мышечному напряжению приводят и психологические факторы. Есть даже такое направление науки «психокинезиология», которое позволяет по виду осанки и состоянию мышц определить психологические и эмоциональные нарушения человека.

Поэтому планируя свое рабочее место, уделяйте внимание всем мелочам: где будет стоять компьютер, какой высоты выбрать стол, как в целом организовать пространство, если на работе вы много стоите на одном месте.