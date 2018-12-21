Глазные капли могут стать лекарством от рака

Британским ученым в ходе исследования удалось выяснить, что глазные капли могут быть лекарством от рака, в частности помогать бороться с его агрессивными формами.

Исследователи обнаружили, что в каплях для глаз содержится вещество SPHINX31. Оно может не только вылечить сетчатку глаза, но и стимулировать ген MLL, отвечающий за борьбу против острого миелоидного лейкоза. Этот вид рака еще не поддается лечению.

Миелоидный лейкоз — это опухоль определенного ростка крови, при которой быстро размножаются белые кровяные клетки. А обнаруженное вещество в глазных каплях способно остановить злокачественные изменения в крови без осложнений для здоровья.

На этом ученые не остановятся в изучении вещества, ведь подобное открытие может стать настоящим прорывом в борьбе с онкологическими заболеваниями.