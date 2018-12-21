Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глазные капли могут стать лекарством от рака 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Британским ученым в ходе исследования удалось выяснить, что глазные капли могут быть лекарством от рака, в частности помогать бороться с его агрессивными формами.
Исследователи обнаружили, что в каплях для глаз содержится вещество SPHINX31. Оно может не только вылечить сетчатку глаза, но и стимулировать ген MLL, отвечающий за борьбу против острого миелоидного лейкоза. Этот вид рака еще не поддается лечению.
Миелоидный лейкоз — это опухоль определенного ростка крови, при которой быстро размножаются белые кровяные клетки. А обнаруженное вещество в глазных каплях способно остановить злокачественные изменения в крови без осложнений для здоровья.
На этом ученые не остановятся в изучении вещества, ведь подобное открытие может стать настоящим прорывом в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Существовала ли в СССР карательная психиатрия
Учёные научились вызывать эрекцию током
Что нужно знать о деменции?
Что мы наследуем от родителей
Ученые нашли спасение от аллергии на кошек
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
05:11
Ученые рассказали о «заразности» рака
Новости
05:23
Главные заблуждения о холоде и здоровье
ЗОЖ
04:06
Что мы наследуем от родителей
Наука
02:39
Почему рождаются альбиносы
Наука
10:02
Какого цвета могут быть глаза
Наука
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
04:16
Мутации, возникающие про кровосмешении
Наука
07:16
Действия, которые тело совершает само по себе
ЗОЖ Наука
05:42
Как ядовитые растения доводят до смерти
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение