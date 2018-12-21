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Собаки и кошки помогают детям бороться с аллергией 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Шведские ученые доказали, что общение с домашними животными в юные годы защищает детей от аллергии не только на шерсть, но и на пыльцу. По мнению специалистов, если в семье никогда не было питомца, то ребенок больше подвержен развитию аллергии. Об этом сообщило издание Plos One.
Исследователи Гетеборгского университета провели исследование и проанализировали данные о 1029 детях в возрасте 7-8 лет и 249 детях 8-9 лет. Выяснилось, что нахождение ребенка в первые годы жизни в одном помещении с кошками и собаками стимулирует развитие его иммунитета к различным аллергическим реакциям, а также формирует устойчивость к аллергенам.
В ходе исследования ученые пришли к выводу, что если в семье живет много кошек и собак, то дети абсолютно здоровы. А если в доме только один питомец, то 35% детей сталкиваются с заболеванием.
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