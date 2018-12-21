Женская проблема. Молочница — как с ней справиться?

Молочница (кандидоз) — одни из самых распространенных женских неприятностей. Тем не менее, вопросов о том, как ее лечить меньше не становится. Мы собрали 10 важных фактов, о которых нужно знать каждой женщине.

1. Молочницу можно перепутать с другим инфекционным заболеванием

Безусловно, симптомы молочницы, такие как сухость и жжение во влагалище, появление выделений, дискомфорт во время мочеиспускания не являются специфичными. Так может проявлять себя практически любая инфекция. Например, на хронический кандидоз очень похож аллергический вульвовагинит. Поэтому одного осмотра и беседы и сбора клинических проявлений со слов пациентки не достаточно для точной постановки диагноза. Обязательно необходимо пройти полноценное лабораторное исследование для выявления проблемы. И уж тем более, не стоит ставить себе диагноз самостоятельно!

2. Молочница может развиваться бессимптомно

В 30% женщин грибы рода Candida входят в составом нормальной микрофлоры. Но просто кандидозоносительство не относится к молочнице. О заболевании можно говорить тогда, когда под воздействием каких-либо факторов внешних или внутренних грибы начинают активно размножаться. И в этом случае кандидоз обязательно себя проявит какими-либо симптомами.

3. Кандидоз бывает острым и хроническим

Это действительно так. Длительность острой формы не превышает два месяца, лечится такой кандидоз достаточно легко. Хроническая форма длится дольше двух месяцев, периодически затухая и обостряясь. Обычно в случае хронического кандидоза заболевание обостряется более 4 раз в год.

4. Кандидоз может быть локализован даже на коже

Системный кандидоз — это очень тяжелое течение кандидозной инфекции, локализованной не только в области влагалища, а, например, на коже, на слизистой кишечника и др. Чаще всего системный кандидоз развивается на фоне иммунодефицитных состояний, онкологических заболеваний, ВИЧ-инфекции, сахарного диабета. Лечение этой формы кандидоза проходит достаточно серьезными, тяжелыми препаратами только по назначению врача.

5. Часто молочница развивается на фоне другой урогенитальной инфекции

Эти проблемы сочетаются довольно часто. Возбудители таких заболеваний, как, например, хламидиоз или трихомониаз меняют состав нормальной микрофлоры влагалища, нарушают нормальный рН в этой области и провоцирует размножение грибов рода Candida. Основной путь передачи урогенитальных инфекций — половой. Так что, если симптомы кандидоза вы обнаружили после незащищенного секса с новым партнером, не исключено, что придется лечить целый «букет» заболеваний.

6. Причиной молочницы может быть сбой в работе иммунной системы. но это не единственная причина

Безусловно, но не только это. Развитию кандидоза может способствовать и гормональный дисбаланс, и прием антибиотиков, и любая ситуация, которая является стрессом для организма: смена часовых поясов, питания, нарушение режима сон-отдых, обострение аллергии или перенесенное ОРВИ. Существует так же и обратная связь — в частности само по себе состояние иммунодефицита может развиться на фоне кандидоза.

7. Выявить молочницу можно только при помощи анализа

В последнее время в диагностике кандидоза ничего нового не появилось. Основным способом является микроскопия мазка с окраской по Грамму. Делается он лишь в тех случаях, когда есть клинические проявления молочницы. Бывают случаи, когда микроскопия не показывает грибов, однако симптому кандидоза присутствуют. В данной ситуации берется посев грибов рода Candida, и исходя из результатов врач решает, подлежит ситуация лечению, либо это норма и причина дискомфорта в чем-то другом.

8. Главная женская ошибка — лечиться одной, без партнера

Одна из самых распространенных ошибок — это отсутствие лечения полового партнера. Принимать соответствующие препараты нужно обоим! На втором месте — необоснованное сокращение сроков лечения. Нередко при исчезновении основных симптомов женщина прекращает прием лекарств, кандидоз остается недолеченным, острая форма в данном случае может перейти в хроническую.

9. Для лечения молочницы разработан особый протокол, о котором должен знать хороший врач

Существуют разработанные схемы-протоколы для лечения молочницы антимикотическими препаратами. Например, курс таких лекарств назначается для лечения острого эпизода в хронической форме, а далее поддерживающая терапия — назначение того же антимикотического препарата 1 раз в неделю в течение полугода. В ряде случаев лечение может проходить только местно (мази, свечи) или только системно (таблетки). Лучше всего всего применять сочетание местных и системных препаратов. Как правила на фоне приема антимикотических препаратов добавление каких-либо дополнительных лекарственных средств не требуется.

10. Избавиться от молочницы раз и навсегда невозможно

Если у женщины грибы Candida входят в состав нормальной микрофлоры, то никакими средствами избавиться от них не удастся. Кроме того, это может привести к нарушениям в организме. Опять же, причин для бесконтрольного размножения этих грибов и для развития этого заболевания достаточно много. Многие женщины часто путешествуют, меняют стиль питания, периодически простужаются …. Нет гарантии того, что кандидоз вас больше никогда не побеспокоит. Если вы пролечили молочницу, а она вернулась, это может быть не потому, что вам назначили неправильный курс. Это значит, что в вашей жизни есть некая причина, которая ее вновь спровоцировала.