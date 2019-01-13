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Скрытые опасности праздничного застолья 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Чтобы домашний торжественный вечер не был омрачен неожиданными конфузами или, того хуже, реальной трагедией, следует остерегаться определенных вещей.
И хотя празднование Нового года и Рождества уже позади, есть еще много поводов устроить торжественное застолье: впереди Старый новый год, День защитника отечества, а также личные семейные праздничные дни, в конце концов.
Вот список продуктов, которые таят в себе огромную опасность при неправильном употреблении.
Домашние соленья. Некоторые до сих пор предпочитают добавлять таблетку аспирина, чтобы предотвратить брожение. А кто-то считает, что консервировать нужно овощи-фрукты с мятыми бочками: именно такие продукты незаметно плесневеют в банке. А при употреблении и то, и другое может вызвать у человека сильное отравление.
Шпроты и консервы также содержат массу вредных веществ и могут быть крайне опасны для людей. А все из-за того, что эти продукты содержат бензапирен — канцерогенное вещество, которое крайне тяжело выводится из организма. Оно накапливается внутри и способно превращать нормальные клетки человеческого организма в раковые.
А вместе с алкоголем шпроты наносят двойной удар по печени. Такой стресс для организма способен спровоцировать атеросклероз сосудов, который, в свою очередь, приводит к ишемическим заболеваниям сердца, инсультам, инфарктам и так далее.
Но и сам по себе алкоголь таит в себе огромную опасность. Стоит тщательно выбирать продукт: обращать внимание на стоимость, состав и упаковку, чтобы не нарваться на поддельный товар. Лучшая защита от подделки — правильный выбор магазина. Отдавайте предпочтение местам с хорошей репутацией.
Салаты и закуски. Блюда из скоропортящихся продуктов готовьте в день застолья, а не про запас. Иначе можно получить смертельно опасное пищевое отравление. Заправлять салаты лучше непосредственно перед подачей, а хранить их нужно не более двух суток. Некоторые блюда и вовсе не подлежат какому-либо хранению.
Будьте здоровы!
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