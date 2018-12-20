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Как не простыть под Новый год 

Аргументы Недели 10 часов назад
Фото: Аргументы Недели
В Москве в преддверии новогодних праздников установилась довольно прохладная погода. Врачи рекомендуют особенно внимательно относиться к своему здоровью.
Люди рассказали, как согреть себя на морозе, сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.
«За 20 минут до выхода нужно обязательно нанести крем на лицо, неважно, мужчина ты, или женщина», — рассказала девушка.
Некоторые считают, что нужен хороший шарф, теплый шерстяной. Также теплые ботинки или валенки.
Как пишет NEWS.ru, врачи объяснили, почему лучше не смешивать алкоголь с газированными напитками.
«Алкоголь вместе с сахаром воздействует на опиоидные рецепты структур головного мозга. Они быстро вызывают привыкание к алкоголю. Таким действием обладает только глюкоза, не фруктоза. Поэтому фрукты можно сочетать с любыми спиртными напитками», — рассказала врач высшей категории, диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
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Болезни и лекарства , Mir24.TV
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