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Ученые рассказали, кому стоит опасаться гриппа 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые выяснили, кому больше всего нужно опасаться гриппа и осложнений, связанных с этой болезнью. Рекомендовано быть крайне осторожным беременным женщинам, страдающим от ожирения, детям до двух лет и пожилым людям с ослабленным иммунитетом.
Ученые отмечают, что даже если вы предпочитаете делать сезонные прививки, они не всегда могут защитить от болезни.
"Прививки от гриппа помогают большинству людей, но порой все равно происходят случаи заражения. Входящим в группу риска стоит немедленно обратиться к врачу при первых симптомах заболевания", — рассказал главный врач Центра вакцинации и респираторных заболеваний США Тимоти Уйеки журналу Clinical Infectious Diseases.
Грипп делится на категории А, В и С. Причем нельзя сказать точно, какая форма вируса наиболее распространенная. Сезонная прививка от гриппа позволяет иммунитету выработать антитела ко всем штаммам этого заболевания.
Каждый год грипп уносит тысячи жизней по всему миру. По данным ВОЗ за 2018 год погибло 650 тысяч человек именно по причине данной болезни, а это в три раза больше, чем в 2005 году.
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