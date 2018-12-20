Что нужно знать о нормальной и повышенной температуре

В любой непонятной ситуации, связанной со здоровьем, мы хватаемся за градусник, боясь увидеть результат выше красной отметки в 37. Считается, что она отделяет норму от болезни, хотя на самом деле это не так.

Сколько норма?

36,6 — это красиво, но совершенно не значит, что все остальное — не норма. Ее современные границы при измерении под мышкой выглядят так: на первом году жизни — до 37,5, у детей 3–5 лет — до 37,2, после этого возраста — до 37, хотя и «переползание» этого показателя может быть индивидуальной особенностью, не означающей, что здоровье незаметно пошатнулось и надо найти причину.

Когда измерять?

Современные врачи, придерживающиеся принципов доказательной медицины, рекомендуют брать в руки градусник только при ухудшении самочувствия: нет жалоб — нет и повода что-то себе измерять. Еще полезно помнить, что температура вечером даже у совершенно здорового человека будет выше, чем утром, — разница может достигать 1 градуса, так что как 36 после сна не означает «упадка сил», так и 37 перед сном — не причина начинать искать у себя болезни.

Где измерять?

Большинство делают это в подмышечной впадине, хотя более точный результат дает измерение, например, во рту (кончик градусника на 4–5 минут кладется под язык, рот должен быть закрыт). Норма в таком случае — до 37,5 градусов. В случае с детьми врачи рекомендуют ректальный способ или измерение в области барабанной перепонки, но для уха нужен инфракрасный термометр (в обоих случаях норма — до 38 градусов).

Когда начинать снижать?

Доставать жаропонижающие врачи советуют при температуре выше 38,5 градусов или ниже, если лихорадку сложно терпеть. И помнить как минимум две вещи. Во-первых, если эффект от лекарства не наступил через 10 минут, это нормально, не надо повторять — препарату нужно до 2 часов, чтобы подействовать. Во-вторых, если температура не упала до заветных 36,6, это тоже нормально — цель не в этом, а в облегчении состояния. Стало лучше, градусник показал ниже 38,5? Значит, все идет по плану.

Доверять ли электронным градусникам?

В последнее время ртутные термометры уступают место электронным, о которых говорят, что они «врут». Такое бывает, и возможных причин несколько: во-первых, все забывают про замену батареек; во-вторых, проверяют температуру сразу после писка прибора (а нужно подержать еще пару минут); в-третьих, пугаются, обнаружив странный результат вроде 34,7 или 35,2. Такие показатели на самом деле означают лишь, что температура нормальная, повышенную же электронные термометры показывают достаточно точно. Кстати, температура ниже 36,6 не означает ни пониженного давления, как многие считают, ни проблем с сердцем.