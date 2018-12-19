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Ученые выяснили, почему мужчины болеют чаще женщин 

Sputnik Грузия 9 часов назад
Фото: Sputnik Грузия
Естественный отбор вирусов сделал их менее опасными для женщин, чтобы не истребить все человечество, — иначе сами патогены исчезли бы с лица Земли, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.
Многие вирусные инфекции мужчины переносят тяжелее, чем женщины. Например, от туберкулеза они умирают в полтора раза чаще, чем представительницы слабого пола. Мужчины, инфицированные вирусом папилломы человека, страдают от злокачественной опухоли в пять раз чаще женщин.
Большинство ученых предполагает, что это обусловлено различиями в иммунной системе. Однако исследователи из Королевского колледжа Холлоуэй (Лондон) нашли тому другое объяснение: естественный отбор вирусов "отдал предпочтение" тем, которые не могут заразить женщин, потому что заболевания в таком случае могут передаться их детям во время беременности, родов и кормления грудью.
Кажется, что в этом нет логики, но ученые напомнили: чтобы вирус заражал как можно больше организмов, ему нужно создавать как можно больше копий самого себя. В таком случае заражать всех подряд вирусам не выгодно, потому что в какой-то момент не останется ни одного живого организма.
"Это отнюдь не то, что патогены намереваются сделать, потому что это сродни выстрелом себе в ногу, если бы они у них, конечно, были", — объяснил один из авторов исследования, профессор биолог Винсент Янсен (Vincent Jansen).
Биологи использовали математическую модель, чтобы показать, что в результате естественного отбора патогены действуют по-разному на мужчин и женщин, а впоследствии вероятность заразить женский организм у вируса уменьшается. В доказательство этой теории ученые привели ряд бактериальных симбионтов, которые избирательно убивают только самцов в потомстве насекомых и не приносят вреда самкам.
Также исследователи заметили интересную деталь: в тех географических областях, где женщины дольше кормят детей грудью, вирусы, передаваемые через грудное вскармливание, имеют меньшую вероятность заразить организмы. То есть активность в продолжении рода делает женщин еще более устойчивыми к заболеваниям, отмечается в работе.
Авторы исследования считают, что можно заставить вирус думать, будто он находится в женском организме, даже если это не так, и помочь мужчинам справляться с серьезными инфекциями. Однако, по их словам, для подтверждения этой теории потребуются дополнительные исследования.
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