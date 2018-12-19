Ученые изобрели средство от кожного зуда 

Ученые утверждают, что миллионы людей могут избавиться от кожного зуда, просто посветив на кожу. Проведя исследования на грызунах, удалось выяснить, что после облучения мыши не испытывали раздражающего зуда и меньше чесались. Об этом сообщает английский таблоид The Daily Mail.
Ученые отмечают, что результаты исследования поражают и дают надежду людям, страдающим хроническими кожными заболеваниями, такими как экзема и псориаз.
Самое неприятное в кожном зуде то, что почесывание снимает симптомы лишь на какое-то время, но при этом кожа повреждается еще больше. Помочь могли только кремы, снимающие воспаление и увлажняющие кожу, но они не лечили зуд полностью.
Исследователи из Европейской лаборатории молекулярной биологии в Риме разработали химическое вещество IL31-IR700, которое способно присоединяться к клеткам на поверхности кожи, чувствительным к зуду.
Вещество ввели в кожу грызунов с хроническим зудом и облучили инфракрасным светом. Оказалась, что изобретенное соединение влияло на клетки, чувствительные в зуду, и лишало их этого элемента. Отмечается, что после эксперимента эффект длился несколько месяцев.