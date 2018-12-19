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Ученые изобрели средство от кожного зуда 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые утверждают, что миллионы людей могут избавиться от кожного зуда, просто посветив на кожу. Проведя исследования на грызунах, удалось выяснить, что после облучения мыши не испытывали раздражающего зуда и меньше чесались. Об этом сообщает английский таблоид The Daily Mail.
Ученые отмечают, что результаты исследования поражают и дают надежду людям, страдающим хроническими кожными заболеваниями, такими как экзема и псориаз.
Самое неприятное в кожном зуде то, что почесывание снимает симптомы лишь на какое-то время, но при этом кожа повреждается еще больше. Помочь могли только кремы, снимающие воспаление и увлажняющие кожу, но они не лечили зуд полностью.
Исследователи из Европейской лаборатории молекулярной биологии в Риме разработали химическое вещество IL31-IR700, которое способно присоединяться к клеткам на поверхности кожи, чувствительным к зуду.
Вещество ввели в кожу грызунов с хроническим зудом и облучили инфракрасным светом. Оказалась, что изобретенное соединение влияло на клетки, чувствительные в зуду, и лишало их этого элемента. Отмечается, что после эксперимента эффект длился несколько месяцев.
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