Из черных тараканов делают лекарства от гепатита

Колдуны и древние лекари знали, что делали, когда готовили снадобья из высушенных лягушек, черепашьих лапок или, скажем, толченых тараканов.

Наука подтверждает — в организме усатых насекомых обнаружены ценнейшие биологически активные вещества. На их основе китайские ученые создают новые лекарства, которые сулят прорыв в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, гепатита С, а также гнойничковых поражений кожи.

Но в ход идут не наши знакомцы по кухням рыжие тараканы-прусаки, а крупные черные тараканы Blatta orientalis. Род, к которому принадлежит данное насекомое, насчитывает не слишком много видов. Ближайшие родственники восточного таракана (это еще одно название насекомого) обитают на австралийском и африканском континентах. Сам он распространился по всему миру и уже более трех столетий назад прочно обосновался в Европе.