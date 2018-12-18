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Из черных тараканов делают лекарства от гепатита 

Спид-Инфо 4 часа назад
Фото: iStock
Колдуны и древние лекари знали, что делали, когда готовили снадобья из высушенных лягушек, черепашьих лапок или, скажем, толченых тараканов.
Наука подтверждает — в организме усатых насекомых обнаружены ценнейшие биологически активные вещества. На их основе китайские ученые создают новые лекарства, которые сулят прорыв в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, гепатита С, а также гнойничковых поражений кожи.
Но в ход идут не наши знакомцы по кухням рыжие тараканы-прусаки, а крупные черные тараканы Blatta orientalis. Род, к которому принадлежит данное насекомое, насчитывает не слишком много видов. Ближайшие родственники восточного таракана (это еще одно название насекомого) обитают на австралийском и африканском континентах. Сам он распространился по всему миру и уже более трех столетий назад прочно обосновался в Европе.
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