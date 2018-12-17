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Онколог назвал продукты, провоцирующие раковые болезни 

Вечерняя Москва + ещё 2 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Врач онколог Антон Шкиряк рассказал, какие факторы могут вызвать рак. В список опасных продуктов попала еда и косметика. Онколог заявил, что последние исследования показывают высокое содержание канцерогенов в пище, особенно в мясных изделиях (колбасы, сосиськи и тд). Врач объяснят это тем, что во время производства в продукцию добавляют нитраты натрия, чтобы искусственно продлить срок годности.
— Также доказано, что самая обычная свинина является онкогенно. И сало тоже вредно — это концентрат холестерина, холестериновая бомба. Также вредны и жареные, копченые продукты — все они имеют денатурированный белок, — заявил врач.
Врач предупредил и об опасности некоторых косметических средств. Например, в состав популярного у девушек шеллака входит формальдегид, а в некоторых помадах содержится оксид титана, вызывающий онкологические процессы. Вред наносит и обычная краска для волос, так как их производят на основе химических соединений.
Для того чтобы избежать риска возникновения злокачественных опухолей Антон Шкиряк посоветовал больше уделять внимание правильному и сбалансированному питанию, заниматься спортом и следить за весом, сообщает «ФедралПресс»
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