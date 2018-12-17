Какие продукты есть при мигрени

Среди вариантов головной боли мигрень занимает одно из первых мест. Это неприятное заболевание встречается у каждого 5-го человека на планете. К сожалению, факторы его возникновения до конца не установлены.

Врачи отмечают, что мигрень может появиться в результате частых переутомлений, напряженной умственной деятельности, стрессов, а также из-за наследственности и нарушений в гормональной сфере.

Питание напрямую связано с появлением приступов мигрени. Доказано, что нехватка некоторых витаминов, вызывает головные боли в 4 раза чаще. Вот список того, что нужно есть, чтобы чувствовать себя на все 100%.

1. Фолиевая кислота и витамин B12

Сначала организм без этих элементов испытывает незначительный стресс. Человек становится раздражительным и рассеянным. Продолжительный недостаток веществ приводит к более серьезным последствиям. Получить достаточно фолиевой кислоты можно из брокколи, шпината, спаржи, тыквы, свеклы и авокадо. А витамин B12 содержится в куриных яйцах.

2. Медь и железо

От недостатка этих элементов чаще всего страдают женщины. У них появляется мигрень, депрессии и снижается давление. Чтобы пополнить запас меди в организме, нужно есть фасоль, орехи и козий сыр. А вот железо содержится в морской капусте, кунжуте, семечках, печени и зелени.

3. Витамин B6

Для уменьшения головной боли и тошноты, нужно есть легкоусвояемую пищу. Также эффективно помогает употребление витамина B6. Он присутствует в злаковых, свежих овощах, печени и фасоли.

4. Витамин D

Было установлено, что у людей, в крови которых снижено количество витамина D, приступы головной боли возникают на 20% чаще. Поэтому употребляйте больше морепродуктов, яиц, бобов и молочных продуктов. А также чаще гуляйте на свежем воздухе в хорошую погоду.

Правильное питание, занятия спортом и полноценный отдых могут уменьшить частоту и интенсивность головных болей. Надеемся, что данная статья была для вас полезной!