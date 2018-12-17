Врач рассказал, существуют ли заразные формы онкозаболеваний

Бытовых мифов о возможности заболеть онкологическими заболеваниями существует, по словам Водовоза, очень много. Чаще всего беспокойство у людей вызывает соседство с устройствами, которые передают либо сигналы мобильных телефонов, либо Wi-Fi — их считают источниками опасного излучения.

"Еще сами мобильные телефоны объявляются, например, источниками радиации, хотя ионизирующего излучения у них нет, это можно проверить с помощью любых приборов. Они работают на других принципах, и те электромагнитные волны, которые от них исходят, не относятся к диапазону ионизирующих излучений", — сказал Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik

К таким же распространенным мифам, по словам эксперта, относятся утверждения о "неправильной" воде, опасности микроволновок и ГМО, а также заразных формах рака.

"Мифов и заблуждений в обществе слишком много. Мы, врачи, и другие специалисты, конечно, стараемся с этим бороться, но пока получается плохо", — констатировал Алексей Водовозов.

Как писал Sputnik Эстонии, садовник Дуэйн Джонсон обивинил всемирно известного производителя удобрений Monsanto в том, что продукция компании вызвала у него онкологическое заболевание. Суд обязал выплатить истцу 289 миллионов долларов.

Представители компании, комментируя судебный вердикт, заявили, что он не меняет результатов многочисленных исследований о безвредности глифосата — вещества, содержащегося в пестицидах Roundup, которое, как утверждает Джонсон, стало причиной его состояния.

Дуэйн Джонсон пользовался продукцией Monsanto для уничтожения сорняков на территории одного из учебных заведений. Мужчина убежден, что постоянный контакт с глифосатом, содержащимся в препарате, стал причиной развития у него рака крови.