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Какие продукты защищают от простуды 

Рамблер 49 минут назад
Фото: depositphotos.com
Можно легко подхватить грипп и вирусные инфекции даже людям с сильным иммунитетом. Чтобы помочь организму бороться с заболеваниями, надо обратить внимание на то, что вы едите. Многие эксперты советуют включить в свой рацион продукты, которые могут стать хорошей профилактикой от гриппа и простуд.

1. Чеснок

Чеснок содержит природный антибиотик аллицин, который помогает предотвратить осложнения после простуды и гриппа. Употребление всего одного зубчика чеснока в день достаточно для профилактики вирусных инфекций.

2. Редька

Для борьбы с гриппом советуют добавить в свой рацион редьку. Связано это с уникальными веществами фитонцидами, которые защищают человеческий организм от вирусов. На острую редьку стоит налегать во время начала эпидемии гриппа. Многие советуют употреблять редьку вместе с медом, в сочетании это является хорошим противовоспалительным средством.

3. Квашеная капуста.

Также советуют обратить внимание на квашеную капусту, потому что она является источником аскорбиновой кислоты. В 100 граммах квашеной капусты можно найти суточную потребность в витамине С.

4. Лимон

Лимон также является продуктом, который помогает бороться с признаками простуды и гриппа. В нем содержится большое количество витамина С, его советуют добавлять в чай вместе с медом.

5. Клюква

Клюква содержит большое количество витаминов, органических кислот, ценных минералов, которые оказывают противовоспалительный и антибактериальный эффект. Из клюквы можно сделать компот или добавлять в чай.

6. Куриный бульон

Лидером по борьбе с симптомами гриппа и инфекционных вирусов считается куриный бульон. В нем содержится практически весь набор аминокислот, необходимых для блокирования воспалительных клеток и подавления развивающейся инфекции. Также бульон уменьшает количество слизи в носоглотке.

7. Имбирь

Корень имбиря обладает отхаркивающим и антибактериальным действием, а также является непревзойденным иммуностимулятором. При простуде или кашле советуют заваривать имбирный чай.
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