Правила первой помощи при зимних травмах

Фото: кадр из фильма "Тупой и еще тупее"

Зимой самыми частыми травмами являются переломы, ушибы и обморожения.

Лед или скользкая снежная каша под ногами повышают риск падений. Добавьте сюда катание с горок и прочие зимние активности, которые только повышают риск получить синяки, ушибы и переломы. От травм никто не застрахован, поэтому важно знать, как можно помочь себе и рядом упавшему, не навредив при этом еще больше.

Самое первое и главное правило, которое применимо при любых травмах — немедленно вызовите скорую. Особенно если пострадавший хоть ненадолго потерял сознание. Также пострадавшему нельзя давать пить и есть, это может повлиять на последующее обезболивание.

Вот чем вы можете помочь до приезда врачей:

Перелом

При любых видах переломов, вывихах и трещинах необходимо осторожно поднять конечность (если это возможно), чтобы уменьшить отек и приток крови.

Если пострадала нога, то обувь снимать нельзя, а вот расшнуровать ее нужно. Это поможет уменьшить давление на конечность.

При открытых переломах важно постараться уменьшить кровотечение, наложив давящую повязку выше травмированного участка. Рану следует прикрыть куском чистой не ворсистой ткани.

Ушибы

При сильных ушибах, трещинах и вывихах следует охлаждать пострадавшее место с помощью льда.

Также конечности нужно обеспечить полный покой.

Не пытайтесь вправить вывихи самостоятельно.

Если человек получил травму головы или позвоночника, не трогайте его до прибытия врачей. Не пытайтесь его транспортировать в другое место. Вы можете навредить еще больше.

В этом случае обеспечьте пострадавшему покой. Если вы находитесь в оживленном месте (например, горнолыжной трассе), поставьте любые знаки, сообщающие, что впереди пострадавший.

Обморожения

При обморожении самое главное — не растирать конечности. Вы можете дополнительно сильно повредить сосуды и кожу.

Что можно сделать:

Уведите пострадавшего в теплое место. Пока человек остается на холоде, какие-либо меры будут абсолютно бесполезны.

Сделайте теплоизолирующую повязку, например, такую: марля, слой ваты, марля, пленка, слой шерстяной ткани.

Согревать обмороженный участок стоит очень аккуратно под водой. Начинайте процедуру с температуры примерно 20 градусов, постепенно увеличивая ее до 40. Не спешите, чтобы не спровоцировать ожог.

Налейте пострадавшему горячий чай, чтобы согреть его изнутри.

Ни в коем случае не пытайтесь греться алкоголем, это не только не работает, но и дополнительно нагружает сосуды.

Если вы испытываете хоть малейшие сомнения в том, как правильно оказать первую помощь, не трогайте пострадавшего до приезда врачей.