Вакцинация от гриппа: делать или не делать

Ежегодные вспышки гриппа служат поводом к возобновлению дискуссий по поводу пользы и вреда вакцинации. Если раньше мало кто сомневался в необходимости делать прививки, сегодня общество разделилось почти пополам. У основной массы населения России есть масса вопросов.

«За» и «Против»

Рассматривая разные аспекты этого вопроса, можно прийти к противоречивым выводам. Давайте попробуем оценить каждый из них.

Реальная защита

Полезность вакцинации материально оправдана. Даже платная вакцинация стоит как минимум в 10 раз дешевле лечения. Но, даже опустив материальную составляющую, нельзя недооценивать опасности вируса.

Развитые страны демонстрируют страшную статистику, когда ежегодно от гриппа погибают 30-40 тысяч детей. В Российской Федерации в период эпидемии заболевают 40% младших школьников. У детей обнаруживаются серьезные осложнения. Среди них пневмонии, отиты, астма. Каждый шестой ребенок нуждается в стационарном лечении. Без прививок эти показатели были бы гораздо выше. Тем более что сейчас дети вакцинируются препаратами без ртутьсодержащих консервантов. Каждая доза выпускается в отдельном шприце, что исключает возможность ошибки.

По статистике прививки уменьшают на треть количество осложнений. Смертность же с их помощью уменьшается в 2 раза. Когда в экспериментальном порядке было привито около 60% жителей Екатеринбурга, эпидемия вообще была сорвана. Это объясняется тем, что был выработан коллективный иммунитет.

Недостатки методики

Ежегодно прививаясь от гриппа, человек понижает собственный иммунитет. У организма нет возможности вырабатывать иммунитет. С каждым годом иммунитет теряет способность отвечать на новые вирусные атаки.

Вопреки бытующему мнению, прививка не дает стабильный иммунитет, поскольку вирус гриппа постоянно мутирует. Вакцины делаются на основе прошлогоднего штамма. Если сделана прививка, но вирус претерпел весомые изменения, она будет бесполезной. Тем более, если вакцинация проведена задолго до ожидаемой эпидемии.

Советы практикующих врачей

Если вы решили защитить себя, подходить к вакцинации нужно до наступления эпидемии. В ее разгар уже поздно делать прививки. Если есть признаки начинающегося ОРВИ, от нее лучше отказаться. За день до вакцинации нужно принять антигистаминные средства для уменьшения риска аллергической реакции.

Стоит понимать, что вакцинация — это не панацея. Только при условии соблюдения всех правил она сможет облегчить течение болезни и предотвратить осложнения. А это, согласитесь, немало.