Зимняя хандра: как не впасть в депрессию

С началом зимних месяцев все начинают ныть и страдать: дни становятся короче, небо — серее, осадки — непредсказуемее. «Никогда такого не было, и вот опять» — это как раз про зиму, которая наступает, как обычно, для многих внезапно. Настроение становится таким же невыносимым: хочется все время спать, есть и как можно меньше двигаться.

Последствия зимней апатии никого не волнуют, но все-таки следует знать, что сезонная хандра не выдумки вечно недовольных жизнью, а реальное расстройство, актуальное для нашего климата.

Если вид за окном действует на вас удручающе, не отчаивайтесь.

Существует масса способов выйти из этого состояния или хотя бы значительно приуменьшить его симптомы. Давайте разберемся как.

Высыпайтесь

Хотите — верьте, хотите — нет, но те, кто придерживается нормального режима сна, меньше подвержен депрессии. Если вы хандрите всерьез, то вам рекомендуется с самого утра выходить на улицу и как можно раньше открывать занавески. Вставайте в одно и то же время — это придаст дополнительной энергии.

Не забрасывайте спорт

Доказано, что физические нагрузки в зимний период в разы эффективнее. Они поднимают настроение и позволяют всегда быть в телесном и моральном тонусе. Конечно, преимущества на стороне уличных занятий, поэтому попробуйте освоить быструю ходьбу или даже бег. Если для вас это слишком экстремально, то ходите на занятия в зал. Даже получасовая нагрузка и какая-то социальная активность будут приносить больше пользы, чем сидение дома перед телевизором с миской попкорна.

Налегайте на омега-3

Жирные кислоты омега-3 помогают поддерживать здоровый уровень дофамина и серотонина в головном мозге, а это весьма важно для борьбы с депрессией. Если эти вещества в вашем рационе в дефиците, то, скорее всего, вы легко раздражаетесь или испытываете вспышки гнева. В общем, вводите в рацион рыбу, авокадо, орехи, масло — это, возможно, не так бюджетно, но зачем на себе экономить, когда ситуация критичная?

Скажите «нет» сладкому

Что обычно мы покупаем, когда настроение хуже некуда? Конечно же, шоколадки. Зимой мы делаем это намного чаще, тем самым нанося себе более существенный вред. Тем, кто страдает от сезонных депрессий, стоит налегать на сложные углеводы — от них, разумеется, нет столь же безудержной радости, как от сладостей, но зато они не влияют на вес и скачки сахара.

Скажите «да» фолиевой кислоте

Не знаем как, но фолиевая кислота поднимает настроение. Скорее всего, организм ее использует для выработки серотонина. Как бы там ни было, ешьте побольше зелени, овсянки, апельсинов, чечевицы и фасоли. Надо сказать, неплохой списочек вырисовывается, да?

Читайте больше книг

Вообще этот совет пригодится в течение всего года, но чем больше вы «загрузите» голову полезной информацией зимой, тем меньше у вас шансов на грусть, тоску и печаль. Скажите себе, что зима — это время впечатлений, поэтому направьте все свое свободное время на полезный досуг. Книги — одно из самых быстрых средств от осенне-зимней хандры, поэтому почему бы им не воспользоваться?

Носите яркую одежду

Черный цвет стройнит — это факт, но зато оранжевый, желтый, розовый и зеленый поднимают настроение и позволяют смотреть на мир чуть оптимистичнее. Перешагните через свои табу и замените любимую серую или темно-синюю пуховую куртку на яркую верхнюю одежду. Очевидно же, что вы останетесь в плюсе.

Встречайтесь с друзьями

Многие из нас во время грустного настроения избегают встреч с друзьями, дабы не быть обузой. Но тут также стоит выходить из зоны комфорта и все-таки встречаться с людьми. Вряд ли вас кто-то заставит плясать и прыгать от радости, если вы заранее сообщите, что чуть не в форме. Друзья на то и друзья, чтобы хотя бы сделать вид, что им не все равно.