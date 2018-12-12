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Ученые создают новый метод лечения сепсиса без капельниц 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Результаты нового исследования могут привести к разработке перспективного метода лечения сепсиса.
Ученые из Австралии хотят помочь в создании нового способа лечения заражения крови, или сепсиса, представляющего смертельную опасность для пациентов. Только в Австралии сепсис диагностируется у 18 000 человек каждый год, вызывая более 5 000 смертей. Стандартным методом лечения такого пациента после его поступления в больницу является введение через капельницу больших доз различных жидкостей. Нередко такие больные получают от двух до трех литров этих жидкостей.
Известно, что сепсис вызывает опасное снижение артериального давления, поэтому врачи полагают, что внутривенные вливания жидкостей поднимут давление и помогут тем самым кислороду добираться до важнейших органов, включая мозг и почки. 60 лет сепсис лечили именно таким образом, но недавние исследования показали, что практика введения больших объемов жидкостей сомнительна. И ее эффективность вовсе не является очевидной.
Сейчас исследователи хотят сравнить эффективность традиционного метода лечения и практики гораздо меньших внутривенных вливаний жидкостей, при которых артериальное давление у пациентов с сепсисом поднимают с помощью специальных лекарств. Напомним, что сепсис возникает в тот момент, когда инфекция проникает в кровоток. Основным средством для его лечения являются препараты из категории антибиотиков.
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