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Создан спрей-гель, предотвращающий рецидив рака после операции 

Мир24 1 час назад
Фото: Mir24.tv / Светлана Родина
Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали спрей-гель, который предотвращает рецидив рака после операции. В препарат включены компоненты, повышающие иммунитет. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.
Во время исследования спрей-гель успешно тестировали на лабораторных животных: мышам удаляли меланому, а потом обрабатывали место, где была опухоль, препаратом. Это замедляло рост опухолевых клеток, которые остались после хирургического вмешательства, что помогло предотвратить рецидив: после терапии 50% грызунов жили 60 дней без повторного роста опухолей. Также оказалось, что спрей предотвращает их развитие в других органах.
Отмечается, что наночастицы геля содержат антитела, которые предназначены для блокирования CD47 — белка. Именно его выделяют раковые клетки, чтобы обмануть иммунитет. Частицы, состоящие из карбоната кальция, блокируют этот белок, а антитела позволяют иммунной системе обнаруживать и разрушать раковые клетки.
Ученые уточнили, что выбрали именно это вещество, потому что оно способно постепенно растворяться в местах операционных ран. Также оно активизирует макрофаги, которые помогают избавить организм от посторонних элементов.
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