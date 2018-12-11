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8 сигналов глаз о проблемах со здоровьем 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: kareliyanews
По глазам человека можно многое рассказать. Они отражают не только наш внутренний мир, но и наши болезни. Заболевания глаз могут служить сигналом о более серьезных недугах, о которых ты даже не подозреваешь.
Мы расскажем тебе, как глаза подсказывают о присутствии того или иного заболевания в организме.

Причины заболевания глаз

1. Ячмень
Может причинять боль и раздражать тебя, но обычно через несколько дней проходит сам. Если в течение 3 месяцев ячмень не исчез, это может быть редкой формой рака, известной как карцинома сальных желез. То же самое относится к ячменю, который всегда появляется в одном и том же месте.
2. Выпадение волос на бровях
Выпадение волос происходит по разным причинам. Если волосистая часть брови начинает исчезать, это может указывать на серьезные нарушения в работе щитовидной железы.
3. Расплывчатое зрение
Если ты часто пользуешься компьютером, то можешь испытывать жжение в глазах или нечеткость зрения. Если картинка становится размытой, когда ты смотришь на экран гаджета, похоже, ты стал обладателем синдрома компьютерного зрения.
В дальнейшем это будет приносить ужасный дискомфорт. Необходимо обратиться к врачу немедленно, чтобы он прописал капли и витамины.
4. Слепое пятно
Небольшое слепое пятно в области видимого пространства может иметь глубокий смысл. Если ты видишь его с мерцающими огнями или волнистой линией, это может быть результатом мигрени. Появление слепых пятен может сопровождаться головной болью.
5. Выпученные глаза
Это может быть связано с проблемами щитовидной железы. Наиболее частой причиной выпученности глаз бывает сверхактивность железы, известная как гипертиреоз.
6. Пожелтевшие белки глаз
Это состояние известно как желтуха. Она часто появляется у новорожденных с незрелой функцией печени, но желтуха может также возникнуть у взрослых. Если желтуха наблюдается у зрелого человека, это признак проблем с печенью, желчным пузырем или желчными протоками.
7. Затуманенное зрение
Люди, страдающие сахарным диабетом, более подвержены риску заболеваний глаз. Наиболее распространенным является диабетическая ретинопатия. Данная болезнь влияет на кровеносную систему глаза. Это является главной причиной слепоты у взрослых.
8. Двоение в глазах, тусклое зрение или потеря зрения
Если ты испытываешь внезапное двоение в глазах, ощущаешь тускость или вовсе теряешь зрение, немедленно обратись к врачу. Все это может быть признаком инсульта.
Таким образом глаза могут указывать на проблемы со здоровьем. Эти проблемы нельзя игнорировать и при их появлении следует обязательно обратиться к врачу. Ведь всё в нашем организме взаимосвязано.
Научись прислушиваться к сигналам своего тела, ведь это твой лучший советчик.
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