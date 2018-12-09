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Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ 

Карельские вести 10 часов назад
Фото: Карельские вести
Первый враг болеющего острой вирусной инфекцией — это кофе. Он помогает организму избавиться от жидкости, а при ОРВИ обезвоживание чревато гипертермическим синдромом. Если человек склонен к повышению артериального давления, при простуде симптомы станут ещё ярче. При употреблении кофе при вирусной инфекции снижается сопротивляемость организма к инфекциям, а также кофеин способствует развитию диареи.
Если у вас болит горло, нельзя пить свежевыжатые соки. Особенно вредны напитки с повышенным содержанием витамина С. Они раздражают слизистую оболочку глотки и оттягивают процесс выздоровления. Покупные пакетированные соки тоже стоит отложить, ведь в них находятся те же кислоты, только в искусственном виде.
Острая пища повышает артериальное давление, расширяет сосуды, способствует снижению иммунитета и может поднять температуру тела.
Рафинированный сахар способствует снижению активности лейкоцитов, являющихся представителями иммунной системы, уничтожающих патогенную флору в организме. После употребления сладкого в течение трёх часов иммунитет ослабевает, что мешает выздоровлению.
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