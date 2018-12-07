Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наследственный рак: каковы риски заболеть по наследству? 

Anews 9 часов назад
Фото: Anews
В современном мире всем известно о существовании раковых опухолей. Но кого действительно тревожит эта тема — людей, чьи близкие уже сталкивались с такой болезнью лицом к лицу.
Насколько наследственна онкология и как узнать, каков ваш риск?
В 93% случаев рак не связан с генетикой и причины для появления онкологии совершенно иные: образ жизни, питание, канцерогенные факторы. Эти три причины и являются «возбудителем» рака.
О наследственном раке можно говорить, если у близких появилась онкология до 45 лет. Еще внимательнее нужно относиться ко здоровью, если опухоль поражала два органа, сразу или с разницей в несколько лет.
Также немаловажный фактор — наличие одного и того же заболевания в семье по одной линии, например, у мамы и бабушки.
Чаще всего появление рака в одной семье у нескольких человек можно объяснить образом жизни: дети чаще заболевают раком легких, если родители курят всю жизнь.
В семье, где основной рацион питания — это жирное, сладкое, мучное, а фрукты и овощи почти никогда не покупаются, риск заболеть раком толстой кишки выше. В семье, где и дочь, и мама, и бабушка долго не могли устроить личную жизнь и родить, риск развития рака репродуктивной системы выше.
В любом случае, стоит поговорить с врачом о рисках возникновения рака и каждый год проходить медосмотр.
Anews: последние новости
О чем может говорить одышка? 4 болезни, о которых вы можете не догадываться «Как будто-то умер»: что такое сонный паралич и опасен ли он для здоровья? Мужчина, обратившийся к врачам, узнал, что он – женщина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как распознать инсульт?
Без матки ухудшается память
Почему не стоит есть мюсли
5 ошибок при лечении ангины
Обнаружена одна из причин гипертонии
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
02:31
Найден способ диагностировать рак за десять минут
Наука Новости
14:34
Что означают прыщи
Народная медицина
10:00
Как улучшить память в несколько раз
ЗОЖ Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
03:10
Почему немеют руки: 7 серьезных причин
Болезни и лекарства Новости
07:12
Как организм намекает на неполадки
ЗОЖ
04:33
Как большой палец помогает при стрессе
ЗОЖ Народная медицина
03:16
Что наше тело делает само по себе
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение