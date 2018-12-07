В Росстате рассказали о подорожании валидола

Росстат сообщил о повышении стоимости валидола в ноябре 2018 года на 15,4%. Как отмечается в ведомстве, в ноябре цены на непродовольственные товары в России выросли на 0,4% по сравнению с октябрем.

В Росстате заявили: «В ноябре среди наблюдаемых непродовольственных товаров заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров».

Кроме валидола, цены повысились на кетопрофен, флуоцинолона ацетонид, алмагель, йод, бинт и медицинские термометры — на 0,9-1,5%. Как отмечают в ведомстве, одновременно снизились и цены на эссенциале форте Н (на 1,9%), сульфацетамид (на 0,7%), а также на отечественные поливитамины без минералов (на 0,6%).