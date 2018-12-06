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Врачи рассказали, как избежать простуды в холода 

Аргументы Недели 7 часов назад
Фото: Аргументы Недели
Врачи рассказали, какие опасности грозят человеку в сильные холода и как правильно от них защититься. Недавно МЧС предупредило о сильных холодах в некоторых районах Красноярского края, Иркутской, Кемеровской и Томской областей.
Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов считает, что не нужно допускать обморожения конечностей.
«На морозе у нас в носогубном треугольнике теряется чувствительность, а она очень важна, чтобы в мозговой центр постоянно поступала информация о необходимости делать вдох и выдох. Случается остановка дыхания. Человек может задохнуться», — сказал он. Об этом сообщает NEWS.ru.
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